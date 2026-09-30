Podczas spaceru z psem natrafili na ludzką dłoń. Wiadomo już, do kogo należała

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-30 16:07

Makabryczne odkrycie w Ciechanowie. Spacerowicze z psem natrafili na ludzką dłoń, co zapoczątkowało szeroko zakrojone poszukiwania. Wkrótce potem odnaleziono szczątki mężczyzny, a śledztwo Prokuratury Okręgowej w Płocku pozwoliło ustalić jego tożsamość.

Policyjny radiowóz za biało-czerwoną taśmą z napisem Policja. O makabrycznym odkryciu w Ciechanowie przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Ludzka dłoń znaleziona w Ciechanowie

Szokujące odkrycie stało się udziałem pewnej pary, która na początku sierpnia wybrała się na spacer z psem w Ciechanowie na Mazowszu. 1 sierpnia na ul. Płockiej na peryferiach miasta, przy jednym z ogrodzeń posesji natknęli się oni na fragment ludzkiej dłoni w stanie rozkładu. Powiadomiona o tym policja rozpoczęła przeszukiwanie okolicznych terenów.

Następnego dnia, kilkaset metrów dalej, w zaroślach, służby odnalazły zwłoki mężczyzny. Były one zeszkieletowane, częściowo w ubraniu. Nie znaleziono przy nich żadnych dokumentów. Był za to notatnik i telefon komórkowy.

Śledczy przystąpili do żmudnej pracy operacyjnej mającej na celu ustalenie tożsamości mężczyzny oraz okoliczności jego śmierci. W toku śledztwa zlecono badania genetyczne, do których materiał porównawczy został pozyskany od rodziny wytypowanej m.in. na podstawie zapisów w notatniku i informacji z telefonu zmarłego. 

Wiadomo kim, był zmarły mężczyzna z Ciechanowa 

Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku przekazał w środę, 30 września PAP, że tożsamość mężczyzny została ustalona. Zmarłym okazał się być mężczyzna pochodzący z okolic Ostrołęki, który w chwili śmierci, jak wynika z ustaleń, był prawdopodobnie w kryzysie bezdomności.

Co do przyczyny jego śmierci sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi z uwagi na znaczący stan rozkładu zwłok - jednocześnie rzecznik prokuratury podkreślił, że nie ujawniono jednocześnie żadnych obrażeń wskazujących na to, iż do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie.

Najprawdopodobniej jest to zgon naturalny. Nie ma żadnych dowodów, że mogło być inaczej – powiedział PAP rzecznik Maliszewski. 

Dlaczego jednak ciało było rozczłonkowane? Jak twierdzi prokuratura był to najpewniej efekt działalności dzikiej zwierzyny obecnej w tym rejonie Ciechanowa, a same zwłoki mogły bardzo długo pozostawać nieodnalezione - śmierć mężczyzny mogła nastąpić nawet zimą tego roku, o czym świadczy odzież znaleziona wraz ze szczątkami. 

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