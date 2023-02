Warszawa. Inwazja afrykańskich chrząszczy na Ursynowie

Sprawę opisał lokalny portal haloursynow.pl. Mieszkańcy bloków na Ursynowie Północnym zgłaszają, że w ich domach rozpanoszył się mały owad. Sprawcą zamieszania jest szubak Smirnowa. To chrząszcz z Afryki, który w naturze żeruje na skórze i futrze zdechłych zwierząt. W naszych warunkach zadowala się jednak ubraniami, futrami i galanterią. - Sąsiadka przejrzała swoje rzeczy i była przerażona. W kufrze, w którym trzymała wykrochmalone bawełniane rzeczy, wszystko było podziurawione i zjedzone przez te żuki –napisała do redakcji haloursynow.pl pani Monika. - Pojawiły się całkiem niedawno w naszym bloku. One wlatują do mieszkań przez otwarte okno, są bardzo małe, prawie niezauważalne – dodaje pani Monika.

Owady te mają maksymalnie 4 mm długości, więc trudno je zauważyć. Dorosłe chrząszcze są brązowe, tak samo jak ich larwy. Chociaż owad pochodzi z Afryki, to zaczyna sobie dobrze radzić w Polsce. Żyje głównie w mieszkaniach, ale przez ocieplenie klimatu jest w stanie migrować latem pomiędzy budynkami!

