Na łysych oponach mknął po śniegu i lodzie. 25-latek z BMW ukarany

2026-01-04 16:04

Zimowa aura nie sprzyja kierowcom, a lekkomyślność i brak przygotowania mogą słono kosztować. Przekonał się o tym 25-letni mieszkaniec gminy Gostynin, który w piątek, 2 stycznia, wpadł w ręce policji. Mężczyzna, poruszający się BMW na łysych oponach, musiał liczyć się z konsekwencjami. Jego piracki rajd zakończył się mandatem i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

i

Autor: Policja Mazowiecka/ Materiały prasowe
  • Młody kierowca BMW w Gostyninie zlekceważył zimowe warunki, poruszając się na niebezpiecznie zużytych oponach.
  • Policja zatrzymała 25-latka. "Łyse" opony stanowiły poważne zagrożenie na zaśnieżonej drodze.
  • Jakie konsekwencje poniósł kierowca? Dowiedz się więcej.

BMW na łysych oponach zatrzymane w Gostyninie

Policjanci z gostynińskiej drogówki, patrolując ulice miasta, zwrócili uwagę na BMW, którego stan techniczny budził poważne wątpliwości. Łyse opony aż biły po oczach! Były w fatalnym stanie, a bieżnik nie spełniał wymaganych norm.

„Policjanci z Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, pełniący służbę w ramach Wydziału Ruchu Drogowego, przeprowadzili kontrolę pojazdu, podczas której stwierdzili, że opony posiadają bieżnik poniżej wymaganej przepisami normy” - czytamy w komunikacie policji.

Potężny atak zimy w Polsce

Pirat drogowy zapłacił mandat

W związku z rażącym naruszeniem przepisów, funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i nałożyli na 25-latka mandat karny. Mężczyzna nie tylko musi zapłacić karę, ale też zadbać o wymianę opon na nowe, spełniające wymogi bezpieczeństwa.

Zima to nie czas na oszczędności. Sprawne opony to podstawa bezpieczeństwa

Policja apeluje do kierowców o odpowiedzialne podejście do kwestii bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w okresie zimowym.

„W trudnych warunkach zimowych, przy opadach śniegu i śliskiej nawierzchni, taki stan techniczny pojazdu znacząco zwiększa ryzyko utraty panowania nad autem” – podkreślają funkcjonariusze.

Sprawne opony z odpowiednią głębokością bieżnika to podstawa, ale równie ważne jest dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i zachowanie szczególnej ostrożności. 

