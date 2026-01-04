Chaotyczne odśnieżanie w Ursusie. Posypywarka runęła na skrzyżowanie

Intensywne opady śniegu spowodowały chaos w Ursusie, gdzie doszło do nieoczekiwanego zdarzenia z udziałem pługosolarki.

Na skrzyżowaniu ulic Walerego Sławka i Bohaterów Warszawy posypywarka odczepiła się od pojazdu, blokując ruch na kilka godzin.

Ustalono co było przyczyną zdarzenia.

Warszawa, Ursus. Posypywarka runęła na ulicę i sparaliżowała ruch

Zima po raz kolejny pokazała, że potrafi zaskoczyć, a służby miejskie muszą być przygotowane na wszelkie sytuacje.

Do niecodziennego zdarzenia doszło w sobotę, 3 grudnia, około godziny 18 na skrzyżowaniu ulic Walerego Sławka i Bohaterów Warszawy w Ursusie. Kierowca pługosolarki wykonywał manewr skrętu w lewo. W tym momencie, z niejasnych początkowo przyczyn, od pojazdu odczepiła się ciężka posypywarka. Maszyna wypełniona solą oraz piaskiem, ważąca zapewne kilka ton, z impetem uderzyła w jezdnię, natychmiastowo blokując przejazd przez kluczowe skrzyżowanie. Dodatkowo, upadek spowodował uszkodzenie zbiornika, z którego na asfalt wylał się olej napędowy, stwarzając konieczność natychmiastowej interwencji.

Konstrukcja nie wytrzymała. Droga zablokowana na dwie godziny

Około 19:30 na miejsce przyjechał ciężki sprzęt właściciela pługosolarki. Posypywarkę podniesiono i załadowano na inny pojazd, a ruch na skrzyżowaniu przywrócono około godz. 20, po dwóch godzinach od zdarzenia.

Jak wynika z ustaleń, przyczyną oderwania się posypywarki były pęknięte spawy, którymi urządzenie było przymocowane do ramy ciężarówki. W momencie wykonywania manewru skrętu mocowanie nie wytrzymało, w efekcie posypywarka oderwała się od podwozia i spadła na jezdnię, powodując całkowite zablokowanie skrzyżowania.

