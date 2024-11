PRZEPIĘKNE!

Atak zimy w Polsce. Zasypane miasta na Waszych zdjęciach

Zima przybyła do Polski! Chociaż do początku astronomicznej zimy został jeszcze miesiąc, to w piątek rano (22 listopada) mieszkańców różnych zakątków Polski za oknami powitał śnieg. Zebraliśmy Wasze zdjęcia w dużą galerię, by wszyscy mogli podziwiać malownicze widoki.