Dino przejmuje Warszawę. Aż trzy nowe sklepy! Gdzie i kiedy?

Zuzanna Sekuła
2026-01-04 17:13

Sieć supermarketów Dino, dotychczas kojarzona przede wszystkim z mniejszymi miejscowościami oraz obrzeżami dużych aglomeracji, śmiało wchodzi na warszawską scenę handlową. To bez wątpienia przełomowy moment dla spółki, która przez lata konsekwentnie omijała metropolię. W najbliższym czasie w Warszawie mają zostać otwarte aż trzy nowe sklepy Dino. Firma już rekrutuje pracowników.

Budowa sklepu Dino na Wilanowie (Zawady)

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator
  • Sieć supermarketów Dino, dotychczas omijająca duże metropolie, otwiera swoje pierwsze placówki w Warszawie.
  • W stolicy powstaną trzy sklepy: w Wilanowie, na Pradze-Północ oraz w Wesołej.
  • Lokalizacja pierwszego sklepu w Wilanowie wzbudziła kontrowersje. Gdzie powstaną kolejne? Dowiedz się więcej.

Pierwszy sklep Dino w Warszawie budzi emocje. Kontrowersje wokół debiutu sieci 

Pierwszy warszawski supermarket Dino ma zostać otwarty lada moment w Wilanowie, przy ulicy Sytej 140. Wybór tej lokalizacji wywołał już pierwsze kontrowersje wśród mieszkańców, z których część wyraziła niezadowolenie z racji powstania sklepu - pojawiło się nawet porównanie go do "kurnika". Stanowczy sprzeciw odbił się głośnym echem po sieci, a internauci bezlitośnie wyśmiewali się ze społeczności dzielnicy Zawady. 

Tu powstaje Dino w Wilanowie. Na osiedlu raczej nie wieje luksusem

Ekspansja Dino w Warszawie. Praga i Wesoła na celowniku 

Wejście Dino na warszawski rynek to nie jednorazowy eksperyment, lecz element przemyślanej i szeroko zakrojonej strategii. Poza Wilanowem, sieć intensywnie rekrutuje pracowników do kolejnej placówki, która ma powstać przy ul. Kijowskiej 1 na warszawskiej Pradze-Północ.

Trzeci z zaplanowanych sklepów Dino ma zostać zlokalizowany w dzielnicy Wesoła, w rejonie Starej Miłosnej, przy ul. Gościniec 79, niedaleko popularnej restauracji McDonald’s. Te dwie dodatkowe lokalizacje sugerują, że ambicje Dino sięgają znacznie dalej niż pojedynczy punkt. 

Grupa Dino Polska to obecnie jedna z największych sieci supermarketów. Do tej pory Mazowsze należało do regionów o relatywnie niskiej obecności sieci.

Źródło: Dino

Tu powstaje nowe Dino w Warszawie (Kijowska 1)
13 zdjęć
