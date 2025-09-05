Atak nożem przed Złotymi Tarasami w Warszawie. Awantura zakończyła się dramatem

Do zdarzenia doszło w czwartek (4 września) około godziny 15. Jak informują stołeczne służby, sprzeczka między kobietą a mężczyzną eskalowała w szybkim tempie. W pewnym momencie kobieta wyciągnęła nóż i zadała cios w okolice brzucha, po czym odrzuciła narzędzie zbrodni.

Z pierwszych informacji wynika, że oboje to osoby bezdomne. Kobieta była pod wpływem alkoholu. Nóż został zabezpieczony przez policjantów jako dowód w sprawie.

Mężczyzna w ciężkim stanie w szpitalu, kobieta w areszcie

Ranny mężczyzna został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie. Jego stan jest określany jako ciężki. Zatrzymana kobieta trafiła do aresztu. Po wytrzeźwieniu zostaną z nią przeprowadzone dalsze czynności procesowe.

Służby prowadzą intensywne czynności wyjaśniające, aby ustalić dokładne okoliczności tego tragicznego zajścia. Sprawę nadzoruje prokuratura.

Co zrobić w przypadku atakiem nożem?

W przypadku ataku nożem priorytetem jest ucieczka i oddalenie się od napastnika, jeśli tylko jest to możliwe. Nie próbuj konfrontować się bezpośrednio, chyba że nie masz innego wyjścia. Jeśli nie możesz uciec, staraj się zachować dystans, używaj przedmiotów codziennego użytku jako bariery (np. plecak, krzesło, kurtka) i głośno wzywaj pomoc. Pamiętaj też, aby natychmiast powiadomić policję i służby ratunkowe.

Jeżeli ty lub ktoś w pobliżu zostanie zraniony, nie wyciągaj noża z ciała, może on tamować krwotok. Należy uciskać ranę wokół ostrza (lub samej rany, jeśli nóż nie pozostał w ciele) czystym materiałem i jak najszybciej wezwać pogotowie. Poszkodowanego trzeba ułożyć w bezpiecznej pozycji, uspokajać go i monitorować oddech, aż przyjadą ratownicy.

Źródło: Miejski Reporter