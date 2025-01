SZOK

Atak nożownika z Warszawie. Brutalnie ranił trzech swoich znajomych. „Posiadali rany cięte”

Błyskawiczne działania policjantów doprowadziły do zatrzymania 43-letniego mężczyzny, który zaatakował nożem trzech swoich znajomych. W wyniku ataku wszyscy poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami ciała. Sprawca został szybko namierzony przez funkcjonariuszy i trafił do aresztu na trzy miesiące.