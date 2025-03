i Autor: TADEUSZ MRÓZ, shutterstock

SZOK

Atak siekierą na plebanii w Warszawie. Sprawca chciał zabić księdza?! "Nie ma już świętości"

We wtorek doszło do ataku siekierą na terenie parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Modlińskiej w Warszawie. Sprawca zniszczył drzwi próbując dostać się do środka, jednak uciekł, spłoszony przez proboszcza. Duchowny zdążył spytać go, czy chciał zabić księdza. "Straszne. Nie ma już świętości" - mówią WP okoliczni mieszkańcy.