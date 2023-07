i Autor: OSP KONIE Auto w rowie, kierowca nie żyje. Koszmarny wypadek w Karolewie

HORROR NA JEZDNI

We wtorek z samego rana, 25 lipca na drodze krajowej nr 50 doszło do przerażającego wypadku. Do rowu wjechała osobówka. Policjanci ustalają, dlaczego samochód zjechał z jezdni. Autem podróżował 78-letni mężczyzna. Niestety, zginął na miejscu.