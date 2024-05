Miasto licytuje wraki z ulicy. Niektóre z nich, to nie lada gratka dla fanów czterech kółek!

Jeśli szukasz auta za niewielkie pieniądze, to będzie ku temu świetna okazja. ZDM zebrało nadające się do użytkowania samochody i zamierza je sprzedać. Jak to możliwe, że samochody trafiają na licytację? Umożliwia to prawo w ruchu drogowym, a konkretnie art. 50. Jeśli po pozostawiony na ulicy samochód przez 6 miesięcy nikt się nie zgłosi, auto trafia na własność miasta.

Do tej pory udało się zebrać w ten sposób spore pieniądze. Łącznie we wszystkich dotychczasowych przetargach udało się sprzedać 189 pojazdów za kwotę ponad 1,4 mln zł.

Sprzedawane pojazdy można oglądać w dniach: 16 maja (czwartek) 2024 r. oraz 21 maja (wtorek) 2024 r. Osoby oglądające będą zapraszane do oględzin pojazdów na parking znajdujący się przy ul. Gołdapskiej 7 w Warszawie o pełnych godzinach tj. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 514 603 722 oraz 695 790 390.

- Do niedawna nieodebrane samochody kierowaliśmy na złom. Zdarzały się jednak wyjątki – pojazdy nie wymagające wielu napraw, by mogły wrócić na drogi. Dlatego uznaliśmy, że niektóre porzucone auta, choć klasyfikowane jako wraki, nie muszą trafiać do kasacji. Jesienią 2021 r. ogłosiliśmy pierwszy przetarg na sprzedaż takich pojazdów – wyjaśniają drogowcy.

Tym razem w ogłoszonym przetargu będzie można kupić Mercedesa, Jaguara czy Saaba. Zapraszamy do poniższej galerii: