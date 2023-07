Kto da więcej?

Warszawski ZDM licytuje samochody z ulicy! W ofercie są prawdziwe perełki

Miasto kolejny raz wystawia samochody na sprzedaż! Urzędnicy zachęcają do udziału w licytacji aut ściągniętych z warszawskich ulic. Jest o co powalczyć, bo wśród 45 samochodów jest kilka perełek. BMW 5, BMW Z3, Alfa Romeo GT i Jaguar, to kilka z nich. Oprócz tego można wylicytować legendarny skuter marki Vespa Piaggio.