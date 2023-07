i Autor: Tadeusz Mróz Super Express

HORROR NA JEZDNI

Przeleciał przez barierki i wpadł do rowu. Koszmarny wypadek na S7. Lądował śmigłowiec LPR

W niedzielę, 23 lipca chwilę przed godziną 19 na trasie S7 doszło do koszmarnego wypadku drogowego. Z niewiadomych powodów motocyklista na łuku drogi uderzył w barierki, przeleciał nad nimi i wpadł do rowu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.