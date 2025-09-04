Auto z Gruzinami rozbiło się na drzewie. Siedem osób trafiło do szpitala. „Jechał za szybko”

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-04 9:45

W czwartkowy poranek (4 września) około godziny 5 na drodze powiatowej w okolicach Węgrowa (woj. mazowieckie) doszło do dramatycznego wypadku. Kierujący samochodem osobowym marki dacia, jadąc przez miejscowość Tchórzowa, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia ciężko rannych zostało siedem osób narodowości gruzińskiej, które podróżowały do pracy. Na miejscu interweniowały liczne służby ratunkowe, w tym siedem zastępów straży pożarnej, siedem załóg pogotowia ratunkowego oraz policja.

Auto z Gruzinami rozbiło się na drzewie. Siedem osób trafiło do szpitala. „Jechał za szybko”

i

Autor: Policja Mazowsze/ Materiały prasowe

Siedmiu Gruzinów walczy o życie w szpitalach

O poranku w miejscowości Tchórzowa w powiecie węgrowskim doszło do poważnego wypadku drogowego, w którym ucierpiało siedem osób pochodzących z Gruzji. Według wstępnych ustaleń służb, główną przyczyną tragedii mogła być nadmierna prędkość niedostosowana do trudnych warunków panujących na drodze.

Od wczesnych godzin porannych w rejonie zalegała gęsta mgła, znacznie ograniczająca widoczność. Kierujący samochodem osobowym marki dacia, jadąc łukiem drogi, stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z jezdni i uderzyło z dużą siłą w przydrożne drzewo. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. 

– Dzisiaj ok. godz. 5 rano w miejscowości Tchórzowa kierujący samochodem osobowym marki dacia prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, gdzie od rana jest gęsta mgła. Stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi, w wyniku czego zjechał z niej i uderzył w przydrożne drzewo – informuje asp. Monika Księżopolska z węgrowskiej komendy. Jak dodaje, ciężko ranni zostali wszyscy pasażerowie auta: – W wyniku zdarzenia siedem osób narodowości gruzińskiej, która podróżowała do pracy tym samochodem, została przewieziona do szpitali.

Obraz zdarzenia był dramatyczny. Rozbity samochód i siedmiu ciężko rannych pasażerów wymagających natychmiastowej pomocy. Ze względu na powagę sytuacji i rozległe obrażenia poszkodowanych zadysponowano aż siedem zespołów ratownictwa medycznego z pobliskich miejscowości. Każdy z rannych został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze walczą o ich życie i zdrowie.

Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy prowadzą szczegółowe czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, dokonali oględzin pojazdu oraz miejsca zdarzenia, a także przesłuchują świadków. Istotną informacją jest to, że kierowca samochodu w chwili wypadku był trzeźwy.

WYPADEK