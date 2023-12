Chwile grozy w centrum. Autobus zmiótł 19-latka na hulajnodze

Horror na S17. Wysiadł z zepsutego auta, potrącił go autokar. Zginął na miejscu

Warszawa, Śródmieście. Koszmarny wypadek. 19-latek trafił do szpitala

Horror w samym sercu stolicy rozegrał się chwilę przed godziną 17 na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Mazowieckiej. Na miejscu pojawił się fotoreporter „Super Expressu”, któremu udało się porozmawiać ze świadkami zdarzenia.

− Chłopak przejeżdżał przez przejście dla pieszych. Miał zielone światło. Autobus miejski wjechał w niego. Nastolatek był wyciągany spod pojazdu – mówią krótko osoby, które widziały całe zajście.

W tej sprawie skontaktowaliśmy się również z zespołem prasowym Komendy Stołecznej Policji. Głos zabrał sierż. szt. Rafał Markiewicz. − Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 16:54. W rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Mazowieckiej doszło do potrącenia przez autobus miejski linii 106 osoby poruszającej się na hulajnodze, która w wyniku zdarzenia trafiła do szpitala − potwierdził nasze informacje policjant z KSP.

Jak udało nam się dowiedzieć, mężczyzna kierujący autobusem został przebadany na miejscu pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy.

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.