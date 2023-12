Jeden go potrącił, drugi przejechał. Pieszy wpadł pod dwa auta

Albert G. doprowadzony do sądu. Szczególne środki bezpieczeństwa. Pilnowali go uzbrojeni po zęby policjanci

Warszawa. Potrącił go ford, przejechał peugeot. Wszedł na jezdnię w niedozwolonym miejscu

Tragiczne sceny rozegrały się długo po zmroku, około godziny 20. Jak ustalił reporter „Super Expressu”, mężczyzna wszedł na trzypasmową jezdnię pobliżu centrum handlowego Blue City, za rondem Zesłańców Syberyjskich w stronę Ursusa. Gdy był na trzecim pasie w pieszego wjechało auto. Ford uderzył go lewą stroną. Siła uderzenia ścięła mężczyznę z nóg. Chwilę później w pieszego wjechał osobowy peugeot.

Świadkowie zdarzenia pilnie wezwali pomoc. Na miejsce przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy zajęli się poszkodowanym i zawieźli go do szpitala. Zjawili się też funkcjonariusze policji, którzy przebadali uczestników wypadku alkomatem. Po badaniu obaj kierowcy zostali puszczeni do domów. Teraz policjanci zajmą się wyjaśnieniem dlaczego doszło do tragedii i skąd pieszy wziął się na ruchliwej trasie.

i Autor: Tadeusz Mróz