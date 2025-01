Pełne ręce pracy sużb

Autobus zderzył się z pojazdem wojskowym w Warszawie! Dwa wypadki na tym samym skrzyżowaniu

W piątek, 31 stycznia, na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej z Wawelską doszło do dwóch wypadków. Ok. godz. 8.30 zderzyły się tam dwa osobowe auta, a ok. godz. 10.30 autobus zderzył się z pojazdem wojskowym. Na miejscu interweniowały wszystkie służby ratownicze, ale okazało się, że nikt nie został ranny. Jak informuje policja, w drugim przypadku zawinił prawdopodobnie kierowca autobusu.