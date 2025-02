Autostrada A2 zablokowana! Śmiertelny wypadek, auto jechało pod prąd!

Chaos komunikacyjny w Warszawie. To będzie prawdziwy koszmar dla tysięcy mieszkańców! Dlaczego nie jeździ metro?

Tragiczny wypadek na autostradzie A2. Samochód osobowy wjechał na trasę pod prąd, zderzył się z innym. Jedna ofiara, dwie osoby ranne

Autostrada A2 zablokowana po tragicznym wypadku! Do zdarzenia doszło dziś, 1 lutego wieczorem na 415 kilometrze A2 w kierunku Poznania między Wiskitkami a Skierniewicami, w okolicy miejscowości Miedniewice w województwie mazowieckim. "Uwaga kierowcy! Autostrada A2 (415 kilometr) w kierunku Poznania na chwilę obecną jest całkowicie zablokowana. Po godzinie 19 doszło tam do wypadku drogowego. Jedna osoba nie żyje. Trwa akcja ratunkowa. Apelujemy o zachowanie ostrożności!" - piszą mazowieccy policjanci w mediach społecznościowych. Co się wydarzyło? Jak przebiegał wypadek na A2 dziś wieczorem?

Omijajcie A2 w stronę Poznania na Mazowszu. Poważne utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin

Na autostradzie A2 zderzyły się dwa samochody osobowe, ford i toyota. Niestety, zginęła jedna osoba, kierowca toyoty, dwie osoby jadące fordem zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według nieoficjalnych ustaleń do zderzenia pojazdów doszło, kiedy jeden z samochodów wjechał na autostradę pod prąd, najprawdopodobniej w wyniku tragicznej pomyłki. Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, poważne utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Poznania mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Czekamy na dalsze doniesienia.

Uwaga kierowcy! Autostrada A2 (415 kilometr) w kierunku Poznania na chwilę obecną jest całkowicie zablokowana. Po godzinie 19 doszło tam do wypadku drogowego. Jedna osoba nie żyje. Trwa akcja ratunkowa. Apelujemy o zachowanie ostrożności! pic.twitter.com/dkbHXaf457— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) February 1, 2025

