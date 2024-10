Awantura na pokładzie samolotu. Pasażerka zrobiła to w kabinie, potem uderzyła lekarza

BMW jechało pod prąd trasą szybkiego ruchu. Nagranie wyciekło do sieci

Warszawa. Awantura w samolocie na Lotnisku Chopina

42-letnia obywatelka Danii została zatrzymana na Lotnisku Chopina i ukarana mandatem karnym za złamanie przepisów ustawy Prawo Lotnicze. Kobieta po lądowaniu samolotu z Kopengagi zapaliła papierosa w toalecie i chciała zwiać z pokładu przed podstawieniem autobusu.

Interweniującym funkcjonariuszom Straży Granicznej nie umknęło jej dziwne zachowanie. Ze względu na stan pobudzenia i niepełnosprawność ruchową, załoga wezwała Lotniskowe Pogotowie Ratunkowe. Podczas badania uderzyła lekarza w twarz!

Druga interwencja na Lotnisku Chopina

Zaledwie pół godziny wcześniej funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali w sprawie 49-letniego obywatela Indii. Jego karta pokładowa została anulowana. Pomimo to wszedł do samolotu. Był wściekły, gdy załoga poprosiła go o opuszczenie pokładu. Agresywnie wyzywał pracowników i krzyczał pokazując wulgarne gesty.

Uspokoił się dopiero, gdy mundurowi zagrozili mu użyciem środków przymusu bezpośredniego. Na widok mundurowych, mężczyzna wyszedł spokojnie z samolotu udając się w asyście funkcjonariuszy do pomieszczeń służbowych, gdzie za swoje zachowanie otrzymał mandat karny.