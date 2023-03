i Autor: Mateusz Grochocki/East News Awantura o hotel Sobieski. Chcą go pomalować na biało, konserwator zabytków protestuje

Właściciele hotelu Sobieski chcą go pomalować na biało! W środę (1 marca) przy ścianach pstrokatego budynku robotnicy zaczęli ustawiać już rusztowania. Wyglądało na to, że los pastelowej elewacji jest już przesądzony. Jednak stołeczny konserwator zabytków chce zablokować prace! Michał Krasucki chce wpisania budynku do rejestru zabytków i ocalenia oryginalnych kolorów.