Awaryjne lądowanie na Okęciu. Samolot zawrócił do Warszawy

Awaryjne lądowanie samolotu w Warszawie

Jak informuje RMF FM, przyczyną nagłego powrotu maszyny była usterka techniczna. Samolot WizzAir wystartował o godzinie 5:35, jako pierwszy lot po nocnej przerwie. Niestety, krótko po starcie okazało się, że dalsza podróż jest niemożliwa. Maszyna bezpiecznie wylądowała na Okęciu.

Co dalej z lotem do Barcelony?

Niestety, lot do Barcelony najprawdopodobniej zostanie odwołany. Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze decyzje przewoźnika. Pozostałe samoloty powinny wystartować zgodnie z planem.

