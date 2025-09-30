Awaryjne lądowanie na Okęciu. Samolot zawrócił do Warszawy

2025-09-30 8:21

Samolot, który wystartował z Warszawy do Barcelony, musiał awaryjnie zawrócić na lotnisko im. Fryderyka Chopina tuż po starcie! Na pokładzie znajdowało się ponad 150 osób. Co się stało?

Awaryjne lądowanie samolotu w Warszawie

Jak informuje RMF FM, przyczyną nagłego powrotu maszyny była usterka techniczna. Samolot WizzAir wystartował o godzinie 5:35, jako pierwszy lot po nocnej przerwie. Niestety, krótko po starcie okazało się, że dalsza podróż jest niemożliwa. Maszyna bezpiecznie wylądowała na Okęciu.

Co dalej z lotem do Barcelony?

Niestety, lot do Barcelony najprawdopodobniej zostanie odwołany. Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze decyzje przewoźnika. Pozostałe samoloty powinny wystartować zgodnie z planem.

