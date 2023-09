Awionetka runęła na pole. Pilot nie żyje. Jest śledztwo prokuratury

Zostali okrążeni przez wściekłych sąsiadów. Wcześniej doszło do bójki. Zatrzymano dwie osoby

Brzeska Wola. Awionetka roztrzaskała się o ziemię

Wracamy do tragicznego wypadku awionetki, do którego doszło 19 września w miejscowości Brzeska Wola w pow. białobrzeskim. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, 55-letni pilot awionetki stracił panowanie nad maszyną i samolot spadł na pole z uprawą borówek.

Zakleszczonego w roztrzaskanej maszynie pilota wydobyli strażacy. Po kilkuminutowej reanimacji 55-latek z ciężkimi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Radomiu. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. Pilot awionetki zmarł.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Według świadków wypadku tuż przed katastrofą awionetka leciała bardzo nisko nad ziemią. - Prokuratura Okręgowa w Radomiu wszczęła śledztwo w związku z wypadkiem awionetki, w którym zginął 55-letni pilot maszyny - poinformowała PAP rzeczniczka prokuratury Agnieszka Borkowska. - Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku w ruchu powietrznym - wyjaśniła i dodała, że przyczyny wypadku są ustalane z udziałem śledczych i przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.