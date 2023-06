Bank Pekao S.A. wspiera dzieci i rodziców w odkrywaniu świata finansów

Promocje z okazji Dnia Dziecka

Promocje dedykowane są nowym klientom, a udział w nich to realna korzyść dla najmłodszych. Pierwsza z promocji - Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – pozwala zyskać 200 zł za otworzenie Pakietu PeoPay KIDS. Składa się on z Konta Przekorzystnego, rachunku oszczędnościowego Mój Skarb, aplikacji mobilnej PeoPay KIDS i karty Mastercard PeoPay KIDS. Dodatkowymi warunkami koniecznymi do spełnienia jest zalogowanie się do aplikacji PeoPay KIDS i wykonanie min. 3 transakcji kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK do 31 lipca 2023 r. Promocja dostępna jest do 2 lipca br.

Dodatkowo, skorzystanie z promocji to szansa na zyskanie korzystnego oprocentowania zgromadzonych środków na koncie oszczędnościowym Mój Skarb. Warto zachęcić dziecko do założenia wirtualnej skarbonki i odkładania środków na swój cel. Z promocji można skorzystać do 16 sierpnia br.

Aplikacja PeoPay KIDS pomaga dzieciom i rodzicom w fascynującej podróży odkrywania świata finansów. Gra edukacyjna, opracowana przez Bank Pekao S.A., została stworzona z myślą o wspieraniu rozwoju finansowego dzieci w sposób atrakcyjny i interaktywny. Dzięki niej dzieci mogą nauczyć się podstawowych pojęć z zakresu ekonomii i zarządzania finansami, jednocześnie bawiąc się i eksplorując różnorodne aspekty świata pieniądza.

Aplikacja PeoPay KIDS oferuje dzieciom wiele interesujących funkcji i zadań, które rozwijają ich umiejętności finansowe. Dzieci mogą tworzyć swoje wirtualne konto bankowe, uczyć się oszczędzania, zarządzania budżetem i podejmowania odpowiednich decyzji finansowych.

Konto jest bowiem dedykowane dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym. Oznacza to, że konto niejako rośnie razem z dziećmi, a usługi w nim dostępne są dostosowywane do ich wieku. Jego użytkownicy aż do 26 r.ż. nie płacą za prowadzenie konta, wydanie i obsługę karty debetowej oraz wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, co oznacza dodatkowe oszczędności.

Otworzenie Konta Przekorzystnego oraz skorzystanie z pozostałych produktów Pakietu PeoPay KIDS to także możliwość podniesienia kompetencji finansowych dzieci, między innymi za pomocą aplikacji PeoPay. Aplikacja została stworzona w taki sposób, aby korzystanie z niej było zachęcające wizualnie, intuicyjne i nowoczesne. Logowanie za pomocą odcisku palca, możliwość płacenia BLIK oraz szybki podgląd zgromadzonych środków ułatwia dzieciom korzystanie z aplikacji. Ważna jest także pierwsza karta dziecka, której wygląd mogą wybrać spośród dostępnych wizerunków – także gamingowych. Dzieci nie muszą nosić gotówki przy sobie, co jest bezpieczniejsze i uczą się jednocześnie odpowiedzialności za swoje wydatki.

Gra edukacyjna natomiast to doskonały sposób na połączenie nauki z zabawą, który pomaga dzieciom i rodzicom lepiej zrozumieć i opanować podstawowe zasady finansowe. Dzięki tej aplikacji dzieci uczą się odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi już od najmłodszych lat, co z pewnością przyniesie im korzyści w przyszłości.

Cyfrowe rozwiązania korzystne także dla rodziców

Konto bankowe dedykowane dzieciom przez Pekao ma także wiele zalet dla rodziców. Dużym atutem jest możliwość założenia go bez wychodzenia z domu, co pozwala na dużą elastyczność. Rodzice mogą także mieć stały wgląd w finanse swoich dzieci za pomocą Panelu rodzica. Jest on dostępny w aplikacji PeoPay oraz w bankowości internetowej Pekao24. W panelu rodzic może włączyć dodatkowe funkcje w aplikacjach swoich dzieci, takie jak doładowanie telefonu też funkcję BLIK. Rodzice mogą decydować także o tym, w jaki sposób dzieci korzystają z karty debetowej poprzez zmianę dziennego limitu transakcji i włączenie możliwości wypłaty gotówki z bankomatów. Pomaga to zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo w cyfrowym świecie.

Oprócz produktów bankowych, Pekao przygotowało z niezależnymi ekspertami liczne materiały edukacyjne pod postacią gier, zabaw i książek. Są one dostępne do pobrania na stronie www.pekao.com.pl/edukids.

