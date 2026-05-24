Będą prace tuż przy Dworcu Centralnym. Kiedy wystąpią utrudnienia?

Remont na Emilii Plater - kiedy ruszą prace? Jakie utrudnienia?

Zgodnie z informacjami od ZDM-u, prace na Emilii Plater ruszą chwilę po północy w nocy z poniedziałku na wtorek (25/26 maja). "Na wysokości Sali Kongresowej zwęzimy jezdnię do dwóch, a potem do jednego pasa. Na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi kierowcy pojadą tylko w prawo. Zamknięte będzie przejście i przejazd rowerowy przez Emilii Plater przy Alejach Jerozolimskich - po stronie Pałacu Kultury i Nauki i Dworca Centralnego" - podali drogowcy.

Utrudnienia zakończa się najpóźniej do godz. 5:00, by w ciągu dnia kierowcy mogli korzystać ze wszystkich pasów. Prace ponownie rozpoczną się w kolejną noc i zakończą do godz. 5:00 w środę, 27 maja.

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, we wtorek autobusy 117 będą rozpoczynały i kończyły kursy na przystanku Dworzec Centralny 02, a 507 - Dworzec Centralny 06 w Alejach Jerozolimskich. "Autobusy: 131, 520 i 521 będą wyruszały spod Dworca Centralnego, kierując się w ulicę Emilii Plater, Świętokrzyską, Marszałkowską i przez Rondo Dmowskiego do swoich tras. Inaczej w noce z 25 na 26 i z 26 na 27 maja, w okolicy Dworca Centralnego, będą jeździły także autobusy linii nocnych: N22, N24, N25, N31, N33, N37, N42, N72, N81, N83" - czytamy.

Roboty w Alejach Jerozolimskich - kiedy? Co z utrudnieniami?

Już w środę o godz. 23:00 rozpocznie się natomiast frezowanie w Alejach Jerozolimskich, na odcinku między Emilii Plater a Rondem Czterdziestolatka. Przed skrzyżowaniem z Emilii Plater, na jezdni w kierunku Ochoty wygrodzone zostaną dwa środkowe pasy. Kierowcy będą mogli skręcić w prawo i w lewo, a także pojechać prosto jednym pasem.

"Na wysokości Dworca Centralnego będą zamknięte dwa prawe pasy. Kierowcy pojadą bliżej torowiska tramwajowego. Na Rondo Czterdziestolatka wjadą dwoma - z jednego pasa skręcą w ulicę Chałubińskiego, z drugiego pojadą prosto lub w Aleję Jana Pawła II. W czasie robót nie będzie można zjechać z Alej Jerozolimskich na parking przed Dworcem Centralnym" - poinformował ZDM. Zgodnie z zapowiedzią drogowców, zmiany zostaną utrzymane do godz. 6:00 w czwartek, a w ciągu dnia dostępne będą wszystkie pasy. Ponownego zamknięcia trzeba się spodziewać w godz. 23:00-6:00 w nocy z czwartku na piątek.

W czwartek autobusy na liniach: 131, 520 i 525 wjadą na pętlę przy dworcu przez Emilii Plater, potem Świętokrzyską i Aleją Jana Pawła II do tunelu za Złotą. Przystanek Dworzec Centralny 02 w Alejach Jerozolimskich zostanie przeniesiony sprzed Dworca Centralnego przed skrzyżowanie z Emilii Plater.

Autor: ZDM Warszawa / Infoulice Warszawa/ Materiały prasowe

