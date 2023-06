i Autor: Pixabay Będzie nowy zabytek w Warszawie? Konserwator wszczyna procedurę

O który budynek chodzi?

Wszystko wskazuje na to, że stolica zyska kolejny zabytek. Stowarzyszenie "Kamień i co?" złożyło wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków nieruchomych unikatowej wieży kolejowej, która stoi na Odolanach. Konserwator wszczyna procedurę.