Zmiótł białym porsche pieszego z Marszałkowskiej. Emil Z. zginął na miejscu. Sprawca postawił ofierze okazały pomnik

Miał trzy sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Wsiadł za kółko ponownie, bo „musi dojeżdżać do pracy”

Co się stało?

Ta jedna lipcowa noc dwa lata temu mocno doświadczyła Patryka D. Niekarany wcześniej 27-latek trafił do aresztu, wyszedł, dziś siedzi na ławie oskarżonych. Mężczyzna pruł przez centrum Warszawy pięknym białym porsche, gdy na drogę wyszedł inwalida Emil Z. Był pod wpływem alkoholu, z kulami, przechodził przez środek Marszałkowskiej. Jadąca wówczas za kierownicą innego auta kobieta zdołała zatrzymać wóz. Pędzące porsche Patryka uderzyło pieszego, który zginął na miejscu.

- Jechał z taką prędkością, która uniemożliwiała prawidłową reakcję. Nie zdążył zahamować a przy uderzeniu doszło do rozerwania ciała ofiary - mówiła podczas mowy końcowej prokurator. Przyznała też, że należy brać pod uwagę, że wina za ten tragiczny wypadek leży po obu stronach – pieszego, który wtargnął na jezdnię, i kierowcy. W poniedziałek - 12 czerwca 2023 - w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia Patryk D. ma usłyszeć wyrok. Prokurator domaga się 5 lat pozbawienia wolności za spowodowanie śmierci poprzez jazdę z nadmierną prędkością i 6 miesięcy za posiadanie działki narkotyków, które policjanci ujawnili w apartamencie Patryka D.

Broniący oskarżonego mec. Jacek Dubois był zdziwiony żądaniem tak wysokiej kary. - Prokurator informował na początku procesu, że będzie wnosił o 2 lata, jeśli oskarżony pojedna się z rodziną. A tu wciąż 5 lat? Taka kara może dotyczyć nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. A oskarżony był trzeźwy. Jedynym zachowaniem niezgodnym z prawem było tu przekroczenie prędkości. Gdy ma się 20 lat, robi się rzeczy głupie. Mój klient nie miał szczęścia... On już dostał solidną lekcję – oświadczył w mowie końcowej wzięty adwokat Jacek Dubois.

Patryk D. rzeczywiście kontaktował się z rodziną zmarłego Emila. Przekazał przeprosiny na piśmie. Sfinansował ustawienie okazałego pomnika na jego grobie. Ta nie chce dla niego bezwzględnej kary. Jak mówi mec. Dubois: Rodzina poszkodowanego uważa, że wystarczy jednego życia, nie warto niszczyć drugiego.

- Zrobiłem wszystko, co można zrobić w tej sytuacji. Dziękuję, że rodzina zmarłego nie ma do mnie żalu – mówił Patryk D. na ostatniej rozprawie. Nie przyznaje się natomiast do posiadania narkotyków. - Nie używam narkotyków. Nie posiadałem ich i nie posiadam – twierdził stanowczo.

Jaką karę uzna sędzia za najbardziej adekwatną w tym przypadku?