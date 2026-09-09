Będzie sześć nowych fotoradarów w Warszawie. Sprawdź, gdzie staną

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-09 8:45

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na montaż sześciu nowych fotoradarów, które pojawią się w stolicy jeszcze w tym roku. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach, gdzie kierowcy notorycznie przekraczają prędkość, co potwierdzają analizy. Urządzenia zostaną przeniesione z Mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie wkrótce uruchomione zostaną odcinkowe pomiary prędkości.

W tych miejscach staną nowe fotoradary

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na montaż fotoradarów w sześciu nowych lokalizacjach Warszawy. Co ciekawe zostaną w ten sposób wykorzystane fotoradary funkcjonujące dotychczas na Moście Poniatowskiego oraz w tunelu Wisłostrady. W tych dwóch miejscach powstaną bowiem odcinkowe pomiary prędkości.

Gdzie kierowcy powinni szczególnie uważać i zdjąć nogę z gazu? Jak przekazał ZDM urządzenia mierzące prędkość staną w następujących lokalizacjach:

  • Al. Wilanowska między Potoki a Doliną Służewiecką
  • Al. „Solidarności” przy Szwedzkiej
  • Al. Niepodległości przy Woronicza
  • Wóycickiego między Pasterską a Jamki
  • Most Gdański przy wschodnim przyczółku
  • Al. Armii Ludowej przy przystankach „Rozbrat”

Oferty w przetargu można składać do 1 października. Urządzenia mają pojawić się w swoich nowych lokalizacjach jeszcze w tym roku.  

Z kolei ostatnio w mieście głośno było o powrocie znienawidzonego przez kierowców fotoradaru ustawionego w Alejach Jerozolimskich 239 na Ursusie. Urządzenie było już kilkakrotnie niszczone.

Nawet 156 km/h przez miasto 

Jak zapewnia ZDM kolejne fotoradary to nie próba "zarabiania” na kierowcach, bo urządzenia stają w miejscach, w których szczególnie często dochodzi do łamania przepisów. Montaż każdego z nich poprzedzony jest wnikliwymi analizami bezpieczeństwa oraz pomiarami.

Ze wspomnianych pomiarów wynika na przykład, że Aleją „Solidarności” w pobliżu ul. Szwedzkiej kierowcy potrafią pędzić nawet 156 km/h. To ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona tam prędkość. Z kolei Al. Wilanowską między ul. Potoki a Doliną Służewiecką 15% kierowców jeździ z prędkością powyżej ok. 80 km/h, podczas gdy dozwolone jest tam 50 km/h.

Analizy mówią też o liczbie wypadków. Na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i Woronicza w ciągu zaledwie 3 lat było sześciu rannych, a jedna osoba zginęła. Problematyczne są tam przede wszystkim skręty w lewo w Woronicza. Między innymi z tego względu skrzyżowanie wymaga przebudowy, którą w kolejnych latach przejdzie. Na razie bezpieczeństwa tam będzie strzegł fotoradar. 

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