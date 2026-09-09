Alert RCB rozesłany do milionów Polaków. „Zachowaj spokój”. O co chodzi?!

W ostatnim czasie wielu mieszkańców otrzymało wiadomość tekstową od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jej treść, choć krótka, mogła wywołać zdziwienie: „Ćwiczenia: 10-18.09.2026 na terenie Warszawy odbędą się testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój”.

Dlaczego wyją syreny w Warszawie? Tłumaczymy

Co to oznacza dla mieszkańców? Przede wszystkim: spokój. Sygnały, które będzie można usłyszeć, nie oznaczają realnego zagrożenia. To jedynie techniczna weryfikacja systemu, który w sytuacji kryzysowej ma chronić ludność.

Podobne testy są kluczowe dla utrzymania sprawności infrastruktury alarmowej. Dzięki nim służby mogą zidentyfikować ewentualne usterki i upewnić się, że w razie prawdziwego niebezpieczeństwa system zadziała bez zarzutu. To jak przegląd techniczny samochodu. Robimy go po to, by uniknąć awarii w najmniej oczekiwanym momencie.

Kiedy i gdzie usłyszysz syreny? Znamy dokładny plan

Stołeczny ratusz doprecyzował harmonogram testów. Choć pierwotnie miały ruszyć wcześniej, ostatecznie rozpoczną się 10 września. Kluczowe jest to, że syreny nie będą uruchamiane jednocześnie w całej Warszawie. Testy będą prowadzone punktowo, w różnych lokalizacjach na terenie pięciu dzielnic: Śródmieścia, Pragi-Północ, Mokotowa, Ochoty oraz Żoliborza w godzinach od 10 do 16.

Jak reagować? Najważniejsza zasada to spokój

Kiedy usłyszysz sygnał, pamiętaj, że to tylko ćwiczenia. Nie musisz podejmować żadnych działań. Nie szukaj schronienia, nie dzwoń na numery alarmowe, po prostu kontynuuj swoje codzienne czynności. Władze miasta podkreślają, że celem jest wyłącznie sprawdzenie sprzętu.