Strefa Płatnego Parkowania objęła dwa nowe obszary w stolicy. Wkrótce kolejne rozszerzenia

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-08 12:22

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania (SPPN) ponownie się powiększyła. Od 7 września kierowcy muszą płacić za parkowanie na Odolanach na Woli oraz przy ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie. To jednak dopiero początek, gdyż Zarząd Dróg Miejskich zapowiada dalsze rozszerzenia, które obejmą m.in. Mokotów i Włochy.

Kolejne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania

Poniedziałek, 7 września był bardzo ważną datą dla stołecznej Strefy Płatnego Parkowania. Miało wówczas miejsce kolejne rozszerzenie jej obszaru o dwa tereny Warszawy - chodzi o Odolany na Woli oraz ul. Międzynarodową na Saskiej Kępie. 

W tym pierwszym obszarze stanęło 29 nowych parkomatów, a sama strefa obejmuje ok. 680 miejsc postojowych. Dla mieszkańców tego obszaru wydano już 274 abonamenty, w tym 255 rejonowych i 19 obszarowych.

Z kolei w rejonie Międzynarodowej stanęło 17 nowych parkomatów, a strefa obejmuje ok. 900 miejsc postojowych. Dla mieszkańców tego obszaru wydano 954 abonamenty, w tym 769 rejonowych i 186 obszarowych.

To nie koniec. Kolejne rozszerzenia w drodze

Od połowy przyszłego maja strefa dotrze również w kolejne obszary - chodzi o część Mokotowa (Służewiec), a także warszawskie Włochy (Raków i północna cześć Okęcia).

- Poza tym przygotowujemy się do badań zajętości miejsc postojowych na obszarze Bielan, chodzi przede wszystkim o ulice w bezpośrednim sąsiedztwie linii metra. To oczekiwanie władz dzielnicy już od ładnych kilku lat. To wstępny etap, chodzi o sprawdzenie, czy takie narzędzie jak strefa jest w danym miejscu w ogóle potrzebne i zasadne. Jak zawsze o zmianach w SPPN decyduje Rada Warszawy - mówi nam Jakub Dybalski,rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. 

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego jest w Warszawie od 1999 r. i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. Od kilku lat obszar jest systematycznie powiększany o kolejne tereny. Jednocześnie jak zapewnia ZDM objęcie SPPN całej Warszawy nie jest planowane:

- To jest narzędzie, które pozwala porządkować kwestię wykorzystania miejsc postojowych przy ulicach tam, gdzie popyt jest dużo większy niż dostępna przestrzeń. Wprowadzenie opłat zwiększa rotację (z każdego miejsca korzysta więcej kierowców), a system abonamentowy uprzywilejowuje w dostępie do miejsc postojowych mieszkańców danej okolicy - tłumaczy rzecznik ZDM. 

Darmowe parkowanie w SPPN możliwe jest w weekendy i święta, a także 2 maja oraz 24 i 31 grudnia.

Samochody zaparkowane wzdłuż ulicy przy kamienicy. O rozszerzeniu strefy płatnego parkowania przeczytasz na SE.
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Strefa Płatnego Parkowania na Saskiej Kępie już za kilka dni. Te ulice są lub będą jak nowe
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STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA