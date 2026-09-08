Strefa Płatnego Parkowania objęła dwa nowe obszary w stolicy. Wkrótce kolejne rozszerzenia

Kolejne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania

Poniedziałek, 7 września był bardzo ważną datą dla stołecznej Strefy Płatnego Parkowania. Miało wówczas miejsce kolejne rozszerzenie jej obszaru o dwa tereny Warszawy - chodzi o Odolany na Woli oraz ul. Międzynarodową na Saskiej Kępie.

W tym pierwszym obszarze stanęło 29 nowych parkomatów, a sama strefa obejmuje ok. 680 miejsc postojowych. Dla mieszkańców tego obszaru wydano już 274 abonamenty, w tym 255 rejonowych i 19 obszarowych.

Z kolei w rejonie Międzynarodowej stanęło 17 nowych parkomatów, a strefa obejmuje ok. 900 miejsc postojowych. Dla mieszkańców tego obszaru wydano 954 abonamenty, w tym 769 rejonowych i 186 obszarowych.

To nie koniec. Kolejne rozszerzenia w drodze

Od połowy przyszłego maja strefa dotrze również w kolejne obszary - chodzi o część Mokotowa (Służewiec), a także warszawskie Włochy (Raków i północna cześć Okęcia).

- Poza tym przygotowujemy się do badań zajętości miejsc postojowych na obszarze Bielan, chodzi przede wszystkim o ulice w bezpośrednim sąsiedztwie linii metra. To oczekiwanie władz dzielnicy już od ładnych kilku lat. To wstępny etap, chodzi o sprawdzenie, czy takie narzędzie jak strefa jest w danym miejscu w ogóle potrzebne i zasadne. Jak zawsze o zmianach w SPPN decyduje Rada Warszawy - mówi nam Jakub Dybalski,rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego jest w Warszawie od 1999 r. i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. Od kilku lat obszar jest systematycznie powiększany o kolejne tereny. Jednocześnie jak zapewnia ZDM objęcie SPPN całej Warszawy nie jest planowane:

- To jest narzędzie, które pozwala porządkować kwestię wykorzystania miejsc postojowych przy ulicach tam, gdzie popyt jest dużo większy niż dostępna przestrzeń. Wprowadzenie opłat zwiększa rotację (z każdego miejsca korzysta więcej kierowców), a system abonamentowy uprzywilejowuje w dostępie do miejsc postojowych mieszkańców danej okolicy - tłumaczy rzecznik ZDM.

Darmowe parkowanie w SPPN możliwe jest w weekendy i święta, a także 2 maja oraz 24 i 31 grudnia.

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