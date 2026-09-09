Straszna śmierć 35-letniej Karoliny. "Nie ma słów, które mogłyby złagodzić ból"

Zbiórka po wybuchu gazu. OSP Gocław wspiera poszkodowaną rodzinę

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gocławiu postanowili pomóc bliskim poszkodowanej kobiety. Okazało się, że zniszczony budynek należy do jednego z druhów. Siła uderzenia była na tyle potężna, że część konstrukcji budynku uległa zawaleniu. Z tego powodu dom wymaga gruntownej odbudowy. Założono specjalną zrzutkę, aby wesprzeć rodzinę w tych trudnych chwilach. Zebrane środki pozwolą na remont zniszczonego budynku oraz pokrycie bieżących wydatków wynikających z tragicznych wydarzeń.

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Wybuch gazu w Gocławiu. Nie żyje 35-letnia Karolina

W momencie eksplozji wewnątrz domu znajdowało się kilka osób, w tym dwoje dzieci. Poważnych obrażeń doznała 35-letnia Karolina. Kobietę z ciężkimi poparzeniami błyskawicznie przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do placówki medycznej. Pozostali domownicy nie odnieśli żadnych obrażeń. Niestety, lekarzom nie udało się ocalić życia 35-letniej pacjentki.

- Z ogromnym smutkiem przekazujemy tragiczną wiadomość. W dniu 4 września zmarła Karolina M., która została ciężko poszkodowana w wyniku wybuchu gazu, do którego doszło 26 sierpnia w Gocławiu. Mimo walki o Jej życie nie udało się Jej uratować. Chcieliśmy napisać, że na odbudowę domu udało się zebrać już ponad 100 tysięcy złotych. Chcieliśmy napisać, że stan zdrowia Karoliny się poprawia, że jest już lepiej, że wszystko powoli zmierza w dobrą stronę… Niestety, nie możemy… Pieniądze można zebrać albo zarobić. Zniszczone rzeczy można odkupić. Dom, choćby powoli i z ogromnym wysiłkiem, można odbudować. Ale straconego życia nie da się już odzyskać. I właśnie to jest w tej tragedii najbardziej bolesne i przygnębiające. W tych niezwykle trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Jej mężowi, dzieciom, całej rodzinie oraz wszystkim bliskim. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 10 września. Msza Święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Gocławiu. Po Mszy Świętej nastąpi odprowadzenie na miejscowy cmentarz. Nie ma słów, które mogłyby złagodzić ból po tak ogromnej stracie - napisali druhowie z OSP.

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Trwa zbiórka na odbudowę domu po wybuchu. Jak można pomóc?

Osoby chcące wesprzeć bliskich tragicznie zmarłej 35-latki mogą to zrobić za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl. Zgromadzone pieniądze pomogą rodzinie w naprawie ogromnych zniszczeń, do których doprowadził wybuch. Organizatorzy akcji charytatywnej zaznaczają, że każda, nawet najdrobniejsza wpłata ma znaczenie i będzie ogromnym wsparciem w powrocie do normalności po tej niewyobrażalnej tragedii.

Autor: OSP Gocław/ Facebook