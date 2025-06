Lavarini dokonał zmian w składzie kadry

Na razie Biało-Czerwone mają na rozkładzie Tajlandię (3:0), Chiny (3:1) oraz Belgię (3:0), natomiast 2:3 uległy Turczynkom. Lavarini po pierwszym turnieju w Pekinie był zadowolony, bo miał z czego. – Myślę, że to był udany pierwszy etap – komentował selekcjoner. – Mieliśmy okazję zdobyć wiele ważnych doświadczeń, znaleźć ustawienia, oprzeć naszą grę na kilku pomysłach taktycznych i technicznych, i obserwować, przyjrzeć się temu, co musimy poprawić z technicznego punktu widzenia. I dlatego jestem całkiem zadowolony – dodał włoski trener, który powołał nowe trzy zawodniczki na zawody w Serbii: przyjmującą Julitę Piasecką w miejsce Olivii Różański oraz środkowe Weronikę Centkę-Tietianiec i Magdalenę Jurczyk za Dominikę Pierzchałę i Sonię Stefanik.

Lavarini zaskoczony tym, co zrobiły siatkarki w Chinach

Martyna Czyrniańska opowiada jak sobie radzi z presją Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polki zagrają w Belgradzie kolejno z Holandią, USA, Niemcami i Serbią. Szczególnie ten drugi mecz może im przypomnieć momenty związane z rywalizacją na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To właśnie Amerykanki zagrodziły nam drogę do strefy medalowej, pokonując podopieczne Lavariniego w ćwierćfinale 3:0. Tyle że teraz to zupełnie inny zespół, przede wszystkim z racji na zmianę trenera. Legendarny przed laty siatkarz, a teraz szkoleniowiec Karch Kiraly przeszedł z żeńskiej do męskiej kadry USA, a w składzie Amerykanek nie będzie niemal żadnej olimpijki.

Grbić ocenił debiutanta w kadrze siatkarzy. Mistrz Polski usłyszał pochwały od selekcjonera

Jak Polki oceniają przeciwniczki i stopień trudności turnieju w Belgradzie? Głos zabrała rozgrywająca reprezentacji polski Katarzyna Wenerska:

Przede wszystkim myślę, że poprzeczka będzie zawieszona wyżej. Nie znamy jeszcze dokładnie składów, w których przyjadą zespoły, ale myślę, że każdy z tych przeciwników będzie ciężkim rywalem. Zaczynając od Holandii, która zawsze gra dość nieprzewidywalnie. Są też Stany Zjednoczone, które wydaje mi się, że są w totalnie innym składzie niż w poprzednich latach, więc może być to teoretycznie słabszy przeciwnik, ale nadal nastawiamy się na ciężki mecz. Potem Niemcy, z którymi też zawsze nasze spotkania były ciężkie, ale wychodziłyśmy zwycięstwo i mam nadzieję, że to podtrzymamy. No i Serbki, które grają u siebie, więc myślę, że nieważne w jakim składzie wystąpią, przed własną publicznością na pewno będą groźne – mówi Wenerska.

Sebastian Świderski nie ma co do tego złudzeń! Jasny komentarz w sprawie Nikoli Grbicia

Po imprezie w Serbii Polki będą się szykować do ostatniego turnieju fazy grupowej,który rozegrają w Japonii między 9 a 13 lipca. Na pewno zagrają też w imprezie finałowej LN (z udziałem ośmiu najlepszych zespołów), bo odbędzie się ona w Łodzi. Reprezentacja Polski ma tam oczywiście zapewnione miejsce z racji przywileju gospodarza.

Skład reprezentacji Polski siatkarek

Rozgrywające

Alicja Grabka

Katarzyna Wenerska

Atakujące

Magdalena Stysiak

Malwina Smarzek

Przyjmujące

Julita Piasecka

Martyna Czyrniańska

Martyna Łukasik

Paulina Damaske

Środkowe

Weronika Centka-Tietianiec

Agnieszka Korneluk

Aleksandra Gryka

Magdalena Jurczyk

Libero

Aleksandra Szczygłowska

Justyna Łysiak

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie

Liga Narodów siatkarek w Belgradzie: terminarz, rywalki Polek