Bestialskie pobicie kobiety w Żyrardowie! Sprawca kopał leżącą. Apel o pomoc

- W Żyrardowie doszło do brutalnego pobicia kobiety, która została zaatakowana od tyłu i skopana przez nieznanego sprawcę.
- Nagranie z monitoringu, ukazujące moment ataku, zostało opublikowane w mediach społecznościowych, wywołując powszechne oburzenie.
- Bliscy poszkodowanej apelują o pomoc w identyfikacji napastnika, a policja prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie.
Żyrardów. Brutalne pobicie na ulicy Popiełuszki
Sprawą żyją media społecznościowe. Bliscy poszkodowanej opublikowali w sieci nagranie z kamery monitoringu, na którym widać moment ataku. Filmik trwa niespełna dwie minuty i przedstawia mężczyznę, który podbiega do kobiety od tyłu, powala ją na ziemię i zaczyna kopać. Nie przestaje nawet po sprowadzeniu ofiary do parteru.
Bliscy apelują o pomoc
„Chcę, żeby to nagranie poszło dalej. Jakiś "człowiek", spacerujący z córką w nocy z 24.10 na 25.10 w Żyrardowie przy ulicy Popiełuszki 8, brutalnie zaatakował i pobił żonę mojego taty. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje tego "człowieka" albo zna osoby mieszkające niedaleko, niech się proszę odezwie. Każda pomoc się liczy” – napisał pasierb poszkodowanej.
Apel o pomoc w identyfikacji sprawcy opublikował również kolega męża ofiary. „To jest pobicie żony mojego kolegi dnia 25.10. o godzinie pierwszej w nocy ulica ks Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie. Jeżeli ktoś poznaje typa proszę o informację” – czytamy we wpisie.
Policja potwierdza zdarzenie i prowadzi śledztwo
Sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie w rozmowie z „SE” potwierdziła, że policja przyjęła zgłoszenie o uszkodzeniu ciała. „25 października przyjęliśmy zawiadomienie o uszkodzeniu ciała. Cała sytuacja miała miejsce na ulicy Popiełuszki, około 1 w nocy. W chwili obecnej nie udzielamy więcej informacji” – powiedziała sierż. szt. Michalczyk.