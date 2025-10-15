Pies w metrze. Niecodzienne utrudnienia na linii M1
Nietypowa sytuacja sparaliżowała we wtorek (14 października) ruch na linii M1 warszawskiego metra. Pasażerowie utknęli w pociągach, a wszystko przez... psa, który postanowił urządzić sobie przebieżkę po tunelach. Służby przez wiele minut robiły wszystko, by złapać zwierzaka i przywrócić normalne funkcjonowanie komunikacji. Kiedy skończyły się utrudnienia?
Metro Warszawa wstrzymane. Co się stało na linii M1?
Jak informuje Metro Warszawskie, z powodu pojawienia się psa w tunelu, ruch pociągów został wstrzymany na odcinku Plac Wilsona-Młociny. Na miejscu działały odpowiednie służby, które starały się zlokalizować i zabezpieczyć zwierzę, aby bezpiecznie przywrócić ruch.
Jeden z pasażerów uwiecznił całą sytuację i opublikował w mediach społecznościowych. − Stoimy między Wierzbnem a Racławicką w stronę Młocin. Maszynista powiedział: „Proszę państwa, musimy jakiś czas poczekać, pies biega po tunelach metra i staramy się go złapać” – napisał w mediach społecznościowych.
Z dotychczasowych informacji wynika, że służby ratunkowe sprawdzały odcinek tunelu, na którym widziano czworonoga, oraz zabezpieczali torowisko. Priorytetem było bezpieczeństwo zwierzęcia, podróżnych i załóg pociągów. Warszawski Transport Publiczny (WTP) poinformował tuż po zdarzeniu: Utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1 Z powodu zdarzenia na stacji Słodowiec występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1. Pociągi kursują w pętli Dw. Gański-Kabaty. Po zakończeniu akcji służb i potwierdzeniu bezpieczeństwa infrastruktury, ruch na linii M1 zostanie wznowiony.