Bigosu Czar: opinie i menu po Kuchennych rewolucjach. "Zaskakująco dobre ceny"

Bigosu Czar po Kuchennych rewolucjach w Żyrardowie

Bigosu Czar - pod tą nazwą kryje się odmieniona po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler dawna Cafe Filiżanka w Żyrardowie pod Warszawą. To restauracja z historią, którą od 12 lat prowadzi zakochana w kuchni i gotowaniu Aneta. Niestety, pandemia dobiła Cafe Filiżankę, więc właścicielka poprosiła o pomoc Magdę Gessler. I tak do Żyrardowa przyjechała ekipa Kuchennych rewolucji, a znana restauratorka przemieniła Cafe Filiżankę w restaurację o nazwie Bigosu Czar. Udanie? Odcinek Kuchennych rewolucji z Bigosu Czar w Żyrardowie można już oglądać online na player.pl lub w czwartek, 16 czerwca 2021, o godz. 21.30 na antenie TVN.

Bigosu Czar: opinie po Kuchennych rewolucjach

O tym, czy Kuchenne rewolucje w restauracji Bigosu Czar można uznać za udane, najlepiej świadczą opinie gości. To oni próbują dań wprowadzonych do menu przez Magdę Gessler, oceniają ich smak i atmosferę panującą w restauracji. Z opinii o Bigosu Czar, jakie można znaleźć w internecie wynika, że właścicielka świetnie poradziła sobie po programie. Zdarzają się co prawda drobne potknięcia, ale i tak Bigosu Czar zbiera bardzo pozytywne opinie zarówno o smaku dań, cenach w lokalu, jak i samej pani właścicielce. Zobaczcie poniżej wybrane opinie o Bigosu Czar w Żyrardowie po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler (pisownia oryginalna):

Wspaniałe jedzenie i przemiła obsługa. Na pewno tu wrócimy. Serdecznie polecam - Dorota

Miło , bardzo smacznie i zaskakująco dobre ceny. Polecam - Marcin

Pyszne jedzenie. Bardzo smaczne zestawy obiadowe na wynos, duże porcje. No i bigos pierwsza klasa! - Gosia

Zmiany wizualne Pani Magdy Gessler to kwestia gustu… klimat conajmniej dziwny ale może komuś się to podoba, jeśli chodzi o jedzenie to miłe zaskoczenie, jak na tak niepozorną restauracje jest wyśmienite - Kuba

Wystrój i klimat nie w moim guście, bardzo miłe panie w obsłudze, jedzonko.. nie ma szału, smaczne, ciasta bardzo dobre, zarówno sernik jak i szarlotka palce lizać. Odejmuje gwiazdkę za słabo posprzątana toaletę i słabo wyglądające menu, jednak przydało by się chociaż zalaminować te karty...Całokształt okej - Xvcp

Bigosu Czar: menu, ceny po Kuchennych rewolucjach

Podczas Kuchennych rewolucji zmienia się nie tylko nazwa oraz wnętrze restauracji, ale bardzo często również i cała karta. Magda Gessler często wprowadza do menu odmienionej restauracji dania według swoich przepisów. Znana restauratorka ma duży wpływ na tworzenie nowej karty. Jesteście ciekawi, jakie dania pojawiły się w menu Bigosu Czar po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler? Jak sama nazwa wskazuje, w karcie króluje bigos na wiele sposobów. Zobaczcie poniżej wybrane pozycje z menu wraz z cenami:

bigos w słoju marokański - 30zł

bigos w słoju zielony - 30zł

bigos w słoju staropolski - 30zł

żurek na wędzonce lub zamiennie biały barszcz - 8zł

kapuśniak - 10zł

schabowy + ziemniaki* + bigos (do wyboru) - 25zł

dorsz + ziemniaki* + surówka z kiszonej kapusty - 20zł

gołąbek + ziemniaki* + surówka - 16zł

rogaliki p. Magdy z nadzieniem z bigosu staropolskiego - 5zł

