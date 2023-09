Blisko 200 kg narkotyków w magazynie na warszawskim osiedlu! W narkobiznes zamieszani pseudokibice

Spełnili marzenie 9-letniego Igora. Zaprosili go do siebie i pobrali odciski jego palców!

Warszawa. Blisko 200 kg narkotyków w magazynie na osiedlu

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji uderzyli w kolejny narkobiznes w stolicy.

Działania doprowadziły mundurowych do mieszkania na jednym z warszawskich osiedli. - Wszystko wskazywało, że właśnie w tym miejscu podejrzani zlokalizowali magazyn narkotyków. W wyniku dalszych czynności ustalono, iż jest on nadzorowany przez osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców warszawskiego klubu piłkarskiego. Po weryfikacji posiadanej wiedzy funkcjonariusze CBŚP i KSP przystąpili do działania. Gdy potwierdzili, że właśnie odbywa się dostawa zabronionych środków do magazynu, natychmiast zatrzymali dwie osoby podejrzane o zaangażowanie w przestępczy proceder - przekazała podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy CBŚP.

Na miejscu policjanci przejęli znaczne ilości różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych. Łącznie zabezpieczono blisko 200 kg narkotyków w postaci marihuany, haszyszu, kokainy, MDMA, amfetaminy i klefedronum których czarnorynkowa wartość wynosi około 16 mln złotych!

Zatrzymani z zarzutami

- Na podstawie zebranego materiału w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota wszczęto śledztwo, a prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających - poinformowała podinsp. Iwona Jurkiewicz. - Zgodnie z przepisami prawa przestępstwa te zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani - dodała.

Okoliczności związane z przestępczą działalnością zatrzymanych wyjaśniane są przez policjantów z Zarządu w Warszawie CBŚP i Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ochota. Zdaniem śledczych sprawa ma charakter rozwojowy.

