Spełnili marzenie 9-letniego Igora. Zaprosili go do siebie i pobrali odciski jego palców!

Warszawa, Praga-Północ. Spełnili marzenie malutkiego Igora. Chłopak był wniebowzięty!

9-letni Igor od dawna marzył, by zobaczyć, jak wygląda praca policjantów, a wszystko, co było związane ze służbą, wywoływało u niego uśmiech na twarzy. Jego największym marzeniem było spotkanie z prawdziwymi policjantami i zapoznanie się z ich pracą. Kiedy ta informacja dotarła do mł. asp. Agnieszki Wiatrowicz-Grabowskiej, policjantka od razu przygotowała program wizyty i wysłała do Igora zaproszenie do odwiedzenia komendy.

Chłopiec swoją podróż po komendzie rozpoczął od obejrzenia kamer miejskiego monitoringu. Spacerując korytarzami, chłopiec przybił "piątkę" z funkcjonariuszami. Zwiedził też pomieszczenie przejściowe i dowiedział się, kto zazwyczaj w nim przebywa. Mógł poobserwować też swoje odbicie w lustrze weneckim.

Najważniejszą częścią spotkania była rozmowa z mł. asp. Wiatrowicz, która wręczyła 9-latkowi drobne upominki, a następnie wykonała mu odciski palców.

Wisienką na torcie tego spotkania była dla chłopca przejażdżka radiowozem z uruchomionymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Tak niewiele trzeba, by spełnić dziecięce marzenie!