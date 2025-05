i Autor: Karolina Stachacz/ Radio ESKA

ZBIÓRKA

Bohater z UW walczy o powrót do zdrowia. Trwa zbiórka na leczenie rannego strażnika

7 maja 2025 roku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zginęła 53-letnia pracownica uczelni, a ciężko ranny został 39-letni strażnik, pan Tomasz. Choć jego stan był bardzo poważny, lekarzom udało się go uratować. Teraz walczy o powrót do zdrowia, a jego koledzy z formacji straży UW zorganizowali oficjalną zbiórkę na jego leczenie i rehabilitację.