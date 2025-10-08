Bracia skatowali Tadzia na śmierć, a jego ciało wrzucili do rzeki. Wstrząsający opis zbrodni

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-08 13:52

Sąd Okręgowy w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie brutalnego pobicia, do którego doszło w miejscowości Czarnia. Bracia, Zdzisław Janusz G. i Marek G. zostali uznani winnymi skatowania i utopienia swojego sąsiada, Tadeusza G. w rzece Trybówce. Sprawę komentuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Bracia skatowali Tadzia na śmierć, a jego ciało wrzucili do rzeki. Wstrząsający opis zbrodni

i

Autor: Shutterstock

Do tragedii doszło 17 sierpnia 2024 roku. Jak ustalono, 41-letni Marek G. zaatakował 67-letniego Tadeusza G. na przystanku autobusowym. Powodem napaści miały być pretensje o pobicie brata Marka – Romana G.

Marek G. bił Tadeusza G. po głowie, aż ten upadł na chodnik. Mężczyźnie udało się wstać i wrócić do domu. Wtedy agresor zadzwonił po swojego brata, 46-letniego Zdzisława Janusza G. Bracia spotkali się i wspólnie udali się do domu Tadeusza G., by dokończyć dzieła.

Brutalny atak na Tadeusza G. Szczegóły zbrodni wstrząsają

Mężczyźni wyważyli drzwi do domu Tadeusza G. i wspólnie zaczęli go bić.

– Zadawali mu wielokrotnie uderzenia pięściami po głowie i ciele. Spowodowali u pokrzywdzonego liczne obrażenia zewnętrzne – relacjonuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Mężczyzna miał liczne rany tłuczone głowy, podbiegnięcia krwawe, otarcia naskórka oraz obrażenia wewnętrzne, w tym krwiak podtwardówkowy mózgu i obrzęk mózgu.

Na skutek odniesionych obrażeń Tadeusz G. zmarł. Oskarżeni wyciągnęli jego ciało z domu i wrzucili do przepływającej obok posesji rzeki Trybówki. Zwłoki Tadeusza G. zostały odnalezione dwa dni później przez mieszkańców wsi Czarnia.

Wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa w Czarni

Sąd Okręgowy w Ostrołęce uznał braci Zdzisława Janusza G. i Marka G. winnymi pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Zdzisław Janusz G. został skazany na karę 9 lat pozbawienia wolności, natomiast Marek G. na karę 12 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo, sąd orzekł wobec oskarżonych środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie po 10 tys. zł oraz obciążył ich kosztami postępowania.

– Wyrok nie jest prawomocny – informuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce uznała, że wymierzona oskarżonym kara jest słuszna.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce

Super Express Google News
Ledwie wyszedł z więzienia skatował matkę
Sonda
Czy byłeś/aś kiedykolwiek świadkiem pobicia innego człowieka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKATOWALI