Andrzej obserwował, jak Hilary płonie żywcem. Nagle upadł na ziemię. Doznał zawału serca

Tragiczny pożar w Ulatowie-Pogorzeli

Do tragicznego pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 4 na 5 października) w miejscowości Ulatowo-Pogorzel w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim. Ogień pojawił się w drewnianym domu o powierzchni około 50 metrów kwadratowych. W chwili przyjazdu straży pożarnej budynek był już cały w płomieniach.

Akcja gaśnicza trwała około pięciu godzin. Ze względu na intensywność ognia strażacy nie mogli od razu wejść do środka. Dopiero po ugaszeniu pożaru przeszukali pogorzelisko, gdzie znaleziono ciało 92-letniego mężczyzny.

– Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli zwłoki najprawdopodobniej samotnie tam zamieszkującego mężczyzny w wieku 92 lat – poinformowała podisnp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Wstępne ustalenia wskazywały, że przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia od kuchni węglowej.

Dwie ofiary śmiertelne tragedii

Tragedia dotknęła również sąsiada zmarłego 92-latka. 64-letni mężczyzna, obserwując akcję ratunkową, doznał zawału serca i upadł na ziemię. Jego życia również nie udało się uratować.

Jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu nadzoruje śledztwo w sprawie pożaru budynku mieszkalnego.

– Całkowitemu spaleniu legł budynek mieszkalny konstrukcji drewnianej. W domu mieszkał samotnie Hilary T. († 92 l.). Pożar zauważył około godziny 3:30 mieszkający nieopodal kuzyn starszego mężczyzny Andrzej K. Wezwane zostały służby pożarnicze. Podczas akcji gaśniczej 64-letni Andrzej K. doznał zawału serca i w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala w Przasnyszu. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Natomiast w pogorzelisku strażacy ujawnili zwęglone zwłoki Hilarego T. Ciało denata zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok – przekazała w komunikacie rzecznik.

Prokuratura zapowiada powołanie biegłego z zakresu pożarnictwa, który ma ustalić szczegółowe okoliczności tragedii.

Zasady bezpieczeństwa dla seniorów

W związku z tragedią policja apeluje do rodzin i sąsiadów seniorów, zwłaszcza tych mieszkających samotnie w drewnianych domach, o wzmożoną czujność w sezonie grzewczym.

Policja przypomina o kilku kluczowych krokach, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo seniorów:

Regularne sprawdzanie stanu technicznego domu i instalacji grzewczej oraz elektrycznej.

Montaż czujników dymu i tlenku węgla.

Utrzymywanie stałego kontaktu z bliskimi. Regularne wizyty i rozmowy pozwalają na szybką reakcję w razie niebezpieczeństwa.

Edukacja w zakresie zasad bezpieczeństwa.

Służby zachęcają również do przypominania seniorom o ostrożnym korzystaniu z urządzeń grzewczych i otwartego ognia, aby zapobiec podobnym tragediom.

Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, apeluje o regularne przeglądy i konserwację instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych:

– Podstawową korzyścią jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym bliskim. Niesprawne czy uszkodzone elementy instalacji centralnego ogrzewania mogą stanowić poważne zagrożenie życia i zdrowia. Może dojść do pożaru, eksplozji czy zatrucia. Zadbajmy, by w naszych domach były czujniki dymu i czadu. Zadbajmy też o bezpieczeństwo innych osób nieporadnych czy starszych, szczególnie mieszkających samotnie. Zaproponujmy wezwanie kominiarza czy pomoc w zamontowaniu czujników bezpieczeństwa – powiedziała.

Sonda Byłeś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie Nie pamiętam