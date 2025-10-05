Tragiczny pożar na Mazowszu. 92-latek spłonął we własnym domu

2025-10-05 13:21

Wstrząsająca tragedia pod Przasnyszem na Mazowszu. 92-letni mężczyzna zginął w pożarze drewnianego domu. Wraz z nadejściem sezonu grzewczego, policja apeluje o szczególną ostrożność i troskę o samotnie mieszkających seniorów. Jak uchronić ich przed podobnymi tragediami?

Autor: Shutterstock

Do tragicznego pożaru doszło w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, w gminie Jednorożec, powiat przasnyski. Jak poinformowała podisnp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, podczas akcji gaśniczej strażacy odkryli zwłoki 92-letniego mężczyzny, który mieszkał sam w drewnianym domu. – Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli zwłoki najprawdopodobniej samotnie tam zamieszkującego mężczyzny w wieku 92 lat – przekazała rzeczniczka. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia od kuchni węglowej.

Policja apeluje do rodzin i sąsiadów seniorów, zwłaszcza tych mieszkających samotnie w drewnianych domach, o wzmożoną czujność w sezonie grzewczym. Zagrożenia pożarowe i zatrucie czadem stanowią realne niebezpieczeństwo dla osób starszych. – Apelujemy o regularne sprawdzanie stanu technicznego domu, instalacji grzewczej i elektrycznej oraz zainstalowanie w ich domach czujników dymu i tlenku węgla – podkreśla podisnp. Kucharska.

Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"

Jak dbać o bezpieczeństwo seniorów?

Oprócz kontroli stanu technicznego budynków i instalacji, niezwykle ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu z bliskimi. Regularne rozmowy i wizyty pozwalają na szybką reakcję w razie niebezpieczeństwa.

Policja zachęca również do edukacji seniorów w zakresie zasad bezpieczeństwa. Przypominanie o konieczności ostrożności przy użytkowaniu urządzeń grzewczych i otwartego ognia może zapobiec tragedii.

Kluczowe kroki dla bezpieczeństwa seniorów:

  • Regularne sprawdzanie stanu technicznego domu i instalacji
  • Montaż czujników dymu i tlenku węgla
  • Utrzymywanie stałego kontaktu z bliskimi
  • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa

59 zdjęć
PRZASNYSZ