Tragiczny pożar na Mazowszu. 92-latek spłonął we własnym domu
Do tragicznego pożaru doszło w miejscowości Ulatowo-Pogorzel, w gminie Jednorożec, powiat przasnyski. Jak poinformowała podisnp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, podczas akcji gaśniczej strażacy odkryli zwłoki 92-letniego mężczyzny, który mieszkał sam w drewnianym domu. – Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli zwłoki najprawdopodobniej samotnie tam zamieszkującego mężczyzny w wieku 92 lat – przekazała rzeczniczka. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia od kuchni węglowej.
Policja apeluje do rodzin i sąsiadów seniorów, zwłaszcza tych mieszkających samotnie w drewnianych domach, o wzmożoną czujność w sezonie grzewczym. Zagrożenia pożarowe i zatrucie czadem stanowią realne niebezpieczeństwo dla osób starszych. – Apelujemy o regularne sprawdzanie stanu technicznego domu, instalacji grzewczej i elektrycznej oraz zainstalowanie w ich domach czujników dymu i tlenku węgla – podkreśla podisnp. Kucharska.
Jak dbać o bezpieczeństwo seniorów?
Oprócz kontroli stanu technicznego budynków i instalacji, niezwykle ważne jest utrzymywanie stałego kontaktu z bliskimi. Regularne rozmowy i wizyty pozwalają na szybką reakcję w razie niebezpieczeństwa.
Policja zachęca również do edukacji seniorów w zakresie zasad bezpieczeństwa. Przypominanie o konieczności ostrożności przy użytkowaniu urządzeń grzewczych i otwartego ognia może zapobiec tragedii.
Kluczowe kroki dla bezpieczeństwa seniorów:
- Regularne sprawdzanie stanu technicznego domu i instalacji
- Montaż czujników dymu i tlenku węgla
- Utrzymywanie stałego kontaktu z bliskimi
- Edukacja w zakresie bezpieczeństwa
