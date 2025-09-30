Wielki pożar w Kamieńszczyźnie! Ciężarówki i naczepy stanęły w ogniu

Pożar w Kamieńszczyźnie

28 września, tuż po godzinie 14, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w Kamieńszczyźnie, w gminie Rybno. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy zastali płonące samochody ciężarowe, naczepy oraz kontener morski, w którym znajdowało się wyposażenie warsztatowe. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, stwarzając poważne zagrożenie.

Ogień opanowany w 20 minut

Strażacy nie tracili czasu i natychmiast przystąpili do akcji. Użyto dwóch strumieni wody i dwóch strumieni piany gaśniczej. Dzięki sprawnemu działaniu, pożar został opanowany już po 20 minutach od przybycia pierwszych jednostek.

W akcji gaśniczej brało udział aż 13 wozów i 59 strażaków.Poza czterema samochodami z sochaczewskiej JRG PSP, na miejscu pojawiły się jednostki OSP z terenu gminy Rybno:

OSP Cypriany

OSP Erminów

OSP w Jasieńcu

OSP Matyldów

OSP Rybno

OSP Wężyki

OSP KSRG Młodzieszyn

Przyczyny pożaru w Kamieńszczyźnie – trwa dochodzenie

Na chwilę obecną nie są znane przyczyny pożaru. Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia.