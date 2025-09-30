Wielki pożar w Kamieńszczyźnie! Ciężarówki i naczepy stanęły w ogniu

2025-09-30 9:35

W niedzielne popołudnie w Kamieńszczyźnie (gm. Rybno) wybuchł pożar. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na placu, gdzie stały samochody ciężarowe, naczepy i kontener z wyposażeniem warsztatowym. W akcji gaśniczej wzięło udział aż 59 strażaków.

Pożar w Kamieńszczyźnie 

28 września, tuż po godzinie 14, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze w Kamieńszczyźnie, w gminie Rybno. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy zastali płonące samochody ciężarowe, naczepy oraz kontener morski, w którym znajdowało się wyposażenie warsztatowe. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, stwarzając poważne zagrożenie.

Ogień opanowany w 20 minut

Strażacy nie tracili czasu i natychmiast przystąpili do akcji. Użyto dwóch strumieni wody i dwóch strumieni piany gaśniczej. Dzięki sprawnemu działaniu, pożar został opanowany już po 20 minutach od przybycia pierwszych jednostek.

Ogromny pożar na terenie dawnych zakładów włókien chemicznych Elana. Wg świadków miały płonąć zbiorniki z niewiadomą substancją ropopochodną.

W akcji gaśniczej brało udział aż 13 wozów i 59 strażaków.Poza czterema samochodami z sochaczewskiej JRG PSP, na miejscu pojawiły się jednostki OSP z terenu gminy Rybno:

  • OSP Cypriany
  • OSP Erminów
  • OSP w Jasieńcu
  • OSP Matyldów
  • OSP Rybno
  • OSP Wężyki
  • OSP KSRG Młodzieszyn

Przyczyny pożaru w Kamieńszczyźnie – trwa dochodzenie

Na chwilę obecną nie są znane przyczyny pożaru. Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. 

Wielki pożar w Kamieńszczyźnie! Ciężarówki i naczepy stanęły w ogniu
