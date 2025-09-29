Nocny dramat pod Warszawą. Spłonęły dwie ciężarówki

Pożar w Ołtarzewie pod Warszawą. Trzy zastępy straży w akcji

Tuż po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 28 na 29 września) strażacy zostały zadysponowane do miejscowości Ołtarzew w gminie Ożarów Mazowiecki. Zgłoszenie dotyczyło pożaru dwóch samochodów ciężarowych. Jak się okazało, były to specjalistyczne pojazdy służące do podawania betonu, zaparkowane na terenie prywatnej posesji. Gdy na miejsce dotarli strażacy, oba auta były już całkowicie objęte ogniem.

Działania gaśnicze prowadzone były przez trzy zastępy straży pożarnej. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Ożarowie Mazowieckim i Święcicach. Ratownicy podali prądy wody oraz piany gaśniczej bezpośrednio na płonące pojazdy, a także w obronie pobliskich obiektów, aby ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednie zabudowania.

Nocna akcja gaśnicza w gminie Ożarów Mazowiecki

Pomimo sprawnie przeprowadzonej akcji gaśniczej, ciężarówki uległy całkowitemu zniszczeniu. Spłonęły zarówno konstrukcje kabin, jak i elementy specjalistycznej zabudowy. Straty materialne są gigantyczne, jednak dokładna ich wysokość nie została jeszcze oszacowana.

Na miejscu pracowała także policja, która prowadzi czynności związane z ustaleniem przyczyn pojawienia się ognia. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy pożar miał charakter przypadkowy, czy też mógł zostać wywołany celowo.

Strażacy podkreślają, że w tego typu sytuacjach kluczowe jest szybkie zgłoszenie i natychmiastowa reakcja służb. Dzięki temu ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki i inne pojazdy. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Błonie

Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.