Marcin Wachowicz przez ćwierć wieku angażował się różne projekty gastronomiczne. To on stworzył Banjalukę czy znaną markę AïOLI. Stworzył też inne popularne miejsca jak MOMU, Mazal Tov, Sing Sing i Le Cabaret. Swoich lokali nie nazywał jednak restauracjami. Określał je mianem punktów popkulturowych, tłumacząc, że gastronomia to część kultury.

Marcin Wachowicz zmarł 18 maja. O jego śmierci powiadomili pogrążeni w żałobie współpracownicy.

"Z ogromnym smutkiem i niewyobrażalnym żalem zawiadamiamy, że 18 maja 2025 roku odszedł od nas Marcin Wachowicz – Szef, Przyjaciel, Mentor, Dusza AïOLI. Nie potrafimy jeszcze ubrać w słowa tej straty"

czytamy na facebookowym profilu AïOLI Cantine Bar Café Del

Przyczyny śmierci restauratora nie zostały podane. Marcin Wachowicz osierocił piątkę dzieci.

Pogrzeb Marcina Wachowicza odbędzie się w poniedziałek, 26 maja. Nabożeństwo żałobne odbędzie się o godz. 12:00 w domu pogrzebowym przy ul. św. Wincentego 79 w Warszawie. Marcin Wachowicz zostanie pochowany na Cmentarzu Bródnowskim.

