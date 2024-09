Brutalna zbrodnia pod Mławą. Zabił siostrę i odciął jej głowę. Szokująca opinia biegłych

Ta legitymacja uprawnia do wielu zniżek. Seniorzy nie mają o niej pojęcia!

Warszawa. Ratował ludzi z wypadku, potrącił go samochód. Strażak wybudzony ze śpiączki po 1,5 roku

Brutalna zbrodnia w Szumsku. 27-latek zabił siostrę i odciął jej głowę. Jest opinia biegłych

Do brutalnego mordu doszło 14 listopada 2023 r. w Szumsku. 27-letni Paweł O. przy użyciu dwóch noży zadał swojej 45-letniej siostrze liczne obrażenia i odciął jej głowę. Ciało znalazły córki (9 i 16 lat) pokrzywdzonej. Ich wujek do zbrodni się przyznał. W piątek, 13 września, do prokuratury w Mławie dotarła opinia psychiatryczna biegłych, którzy badali poczytalność podejrzanego.

"Opinia ta jest bardzo obszerna. Wynika z niej, że z uwagi na chorobowe zaburzenia postrzegania i myślenia, Paweł O. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną zdolność do ich rozpoznania i pokierowania swoim postępowaniem. Oznacza to jego niepoczytalność. Innymi słowy, nie można przypisać mu winy" - powiedział w rozmowie z PAP prokurator Bagiński. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Paweł O. odciął siostrze głowę. 27-latek do wszystkiego się przyznał Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Paweł O. nie trafi do więzienia?

Jak dodał prokurator, opinia zostanie dodatkowo poddana analizie. Niewykluczone, że zostanie skierowany wniosek o umorzenie śledztwa, a podejrzany Paweł O. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym

"Jest jednak bardzo prawdopodobne, że w sprawie Pawła O. ostatecznie skierowany zostanie do sądu wniosek o umorzenie śledztwa, przy czym z racji powagi zarzucanego mu czynu, także o zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego, umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym" - dodał prokurator.

Zbrodnia w Szumsku. Brat odciął głowę starszej siostrze

Przyczyną zbrodni w Szumsku miały być "zaszłości rodzinne" ("sposób komunikowania się"). Bezgłowe ciało 45-latki znalazły jej niepełnoletnie córki. Paweł O. po zamordowaniu siostry uciekł samochodem w kierunku Olsztyna. Tam został zatrzymany. Bdania toksykologiczne wykazały, że znajdował się pod wpływem amfetaminy w stężeniu odpowiadającym od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Został aresztowany i przyznał się do zarzutu dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Podczas przesłuchania złożył drastyczne wyjaśnienia.