Brutalny atak na pielęgniarkę w Pruszkowie. Pacjent okładał ją pięściami

CO SIĘ STAŁO?!

Pruszków. Atak na pielęgniarkę w szpitalu kolejowym

Po godzinie 6 rano w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera jeden z pacjentów wtargnął do pomieszczenia lekarskiego i zaatakował pielęgniarkę.

- Do zdarzenia doszło około 6 rano, podczas wykonywania czynności pielęgniarka szpitala kolejowego została zaatakowana przez pacjenta. Uderzenie było mocne, zresztą było ich kilka. Obecnie po badaniu lekarskim pielęgniarka została zwolniona do domu. Mamy nadzieję, że jakoś się pozbiera. Na miejscu czynności prowadziła policja - mówi "Super Expressowi" Zofia Czyż Przewodnicząca Regionu Mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Zarzuty dla nożownika, który zabił lekarza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

To kolejny atak na pracowników szpitali

To już kolejny w ostatnich miesiącach brutalny atak na pracowników służby zdrowia w Polsce. Kilka dni temu doszło do zabójstwa lekarza w Krakowie – 47-letni medyk zginął z rąk byłego pacjenta. Wcześniej śmierć poniósł ratownik medyczny z Siedlec. Środowisko medyczne alarmuje, że do napaści na pracowników służby ochrony zdrowia dochodzi na porządku dziennym.