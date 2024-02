Polaków cały czas ubywa. Do 2060 roku liczba ludności spadnie na łeb, na szyję. Dane są nieubłagane

Brutalny atak na Pradze Północ. Uderzył kobietę młotkiem w głowę

Wszystko rozegrało się wieczorem. Po godzinie 18 przy 11 Listopada pojawiło się kilka radiowozów i karetka. Ratownicy medyczni opatrzyli ranną w głowę kobietę. Potem zabrali ją do szpitala. - Ze wstępnych informacji wynika, że doszło do sprzeczki pomiędzy kobietą i mężczyzną, w wyniku której kobieta odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala – powiedział w rozmowie z TVN Warszawa Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Policjant potwierdził, że sprawca został zatrzymany niedługo po zdarzeniu.

Do krwawej awantury doszło też we wrześniu przy niesławnej ul. Mackiewicza. Jak wynikało z ustaleń policji, dwie osoby zostały ranne, a sprawca uciekł. Poszkodowani trafili do szpitala. Jedna z nich miała ranę ciętą twarzy. Policja prowadziła poszukiwania podejrzanych o udział w zajściu osób. Galerię z miejsca zdarzenia zobaczysz poniżej.