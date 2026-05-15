Budowa nowych stacji metra na finiszu. Rozpoczęły się prace wykończeniowe

Budowa nowych stacji metra w Warszawie - na jakim etapie są prace?

Urzędnicy przekazali, że roboty toczą się obecnie jednocześnie w wielu miejscach - na samych peronach, jak i w wentylatorniach oraz tunelach. Obejmują elementy konstrukcyjne, torowe i instalacyjne. Przedstawiciele miasta zaznaczyli też, że coraz większy zakres inwestycji jest już na etapie finalnych montaży i wykończeń. Równocześnie na powierzchni wykonawca porządkuje teren przylegający do nowych stacji.

"Na powstającym przystanku Karolin wykonawca pracuje np. w komorach torów odstawczych i rozjazdów czy antresoli pasażerskiej oraz w tzw. strefie biletowej. Na stacji Chrzanów montowane są okładziny akustyczne i betonowe, a także prowadzone są roboty tynkarskie i malarskie. Z kolei na przystanku Lazurowa układane są płyty na peronie i okładziny ścienne. Wykonane zostały z betonu z kruszywem granitowym, których łącznie będzie tam niemal 14,5 tys. m²" - przekazał ratusz.

Jak prezentuje się wizja docelowego wyglądu nowo powstających stacji? We wnętrzach przystanków królować będzie spokojna kolorystyka, oparta na bieli oraz szarości. Ściany zatorowe będą wykonane z paneli kompozytowych, różniących się na poszczególnych przystankach wzorami otworów.

Kiedy koniec budowy?

Przypomnijmy, że opisywana inwestycja obejmuje budowę trzech nowych stacji: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin, a także zaplecza technicznego w postaci Stacji Techniczno-Postojowej Mory. Roboty budowlane mają zostać ostatecznie sfinalizowane przed końcem bieżącego roku. Zanim jednak pierwsze pociągi zabiorą pasażerów, niezbędne będzie przeprowadzenie procedury odbiorów. Najprawdopodobniej Warszawiacy wejdą więc na nowe perony na przełomie 2026 i 2027 r.

