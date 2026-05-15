Słynne zadaszenia znikną ze stacji metra Centrum. Zapadła klamka w sprawie ich wymiany

Wymiana wiat na stacji metra Centrum w Warszawie

Niebieskie konstrukcje ze stali i poliwęglanu to od lat stały punkt orientacyjny dla tysięcy osób korzystających z pierwszej linii podziemnej kolei, w tym stacji Centrum oraz Politechnika. Powstały w 1998 roku jako tymczasowe rozwiązanie, jednak przetrwały próbę czasu. Teraz jednak, po blisko trzydziestu latach nieprzerwanej eksploatacji, podjęto ostateczną decyzję o ich usunięciu.

W pierwszej kolejności wizualną metamorfozę przejdą cztery północne wejścia, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu na placu Defilad oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Maciej Fijałkowski, pełniący funkcję sekretarza miasta stołecznego Warszawy, poinformował o kluczowych krokach podjętych w tej sprawie.

„W marcu 2026 r. uzyskano już pozwolenie na budowę zadaszeń, a w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację tych prac”

Władze stolicy mają w planach również usunięcie wiat zlokalizowanych przy popularnej „patelni”, jednak ten etap szeroko zakrojonej inwestycji zostanie zrealizowany w późniejszym, nieustalonym jeszcze terminie.

Jak będą wyglądać nowe zadaszenia stacji metra Centrum?

Za przygotowanie koncepcji architektonicznej odpowiada wyłonione 4 września 2024 roku konsorcjum, w skład którego wchodzą Kołodziej Architekci Przemysław Kołodziej oraz SZKUDLARSKI MICHAL Biuro Architektoniczne “MS”. Ostateczny wygląd konstrukcji pozostaje na razie w sferze domysłów, jednak wytyczne warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego jasno wskazują na podobieństwo do nowoczesnych stacji drugiej linii, takich jak Szwedzka czy Targówek Mieszkaniowy.

Miejscy urzędnicy oczekują przede wszystkim lekkich, prostych i neutralnych form. W projektach dominować mają duże przeszklenia, antracytowa stal oraz beton architektoniczny, a geometryczne kształty powinny cechować się architektoniczną lapidarnością. Twórcy nowej koncepcji muszą bezwzględnie wziąć pod uwagę plany zabudowy południowej części placu Defilad, która docelowo będzie stanowić symetryczne odbicie dla gmachów Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa.

Zdaniem wielu ekspertów z branży, demontaż dotychczasowych wejść jest absolutną koniecznością ze względu na ich przestarzały wygląd oraz zauważalny wiek. Zastanawiający pozostaje jednak fakt, dlaczego modernizacja obejmie wyłącznie przystanek Centrum. Stołeczny ratusz tłumaczy, że obecna bryła obiektów nie przystaje już do współczesnych standardów i oczekiwań estetycznych mieszkańców. Rodzi to uzasadnione pytania o los bliźniaczych zadaszeń na innych stacjach. Co ciekawe, na tej pierwszej w 2016 roku wysłużone wiaty zastąpiono nowymi, jednak wykonanymi dokładnie według tego samego, historycznego projektu.