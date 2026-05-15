Zamkną przejazd przez tory w Wesołej. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Utrudnienia w dzielnicy Wesoła. Powstaje nowy tunel

Drogowcy przygotowali tymczasowy przejazd przez tory na ulicy Żółkiewskiego. Dodatkowo na ul. Okuniewskiej wykonawca wytyczył prowizoryczną jezdnię, działającą jak by-pass omijający rondo Kleibera. Te rozwiązania mają zmniejszyć problemy komunikacyjne wywołane zamknięciem dotychczasowego przejazdu, na którego miejscu zbudowany będzie nowy tunel.

Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od piątku (15 maja), około godziny 22. Wtedy ulica Okuniewska przestanie łączyć się z Placem Wojska Polskiego. Dojazd do tymczasowego przejazdu przy Żółkiewskiego będzie możliwy ulicami Armii Krajowej i Okuniewską. Modyfikacje dotkną też pasażerów transportu publicznego. Przy zbiegu Głowackiego i Miłej utworzona zostanie tymczasowa pętla dla autobusów.

- Autobusy linii 198 nadal będą dojeżdżały do pętli przy stacji kolejowej PKP Warszawa Wesoła, ale inną trasą. Na skrzyżowaniu ulic 1 Praskiego Pułku i Armii Krajowej skręcą w prawo, następnie w lewo w Chodkiewicza, a potem ponownie w lewo, w Głowackiego - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Sonda Uważasz, ze inwestycje w mieście są dobrze prowadzone? Tak Nie Nie mam zdania

Jak będzie wyglądał nowy tunel w Warszawie?

Tunel to potężny projekt infrastrukturalny. Zostanie wyposażony w po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a także trasę rowerową i chodnik. Projekt zakłada ponadto instalację wind i wyjść ułatwiających dotarcie na perony oraz do przystanków autobusowych zlokalizowanych wzdłuż Okuniewskiej. U zbiegu 1 Praskiego Pułku z Kilińskiego i Sikorskiego zaplanowano rondo. Z powodu zróżnicowania terenu ulica Miła straci dotychczasowe połączenie z 1 Praskiego Pułku. Kierowcy wyjadą z niej poprzez nowy łącznik prowadzący do Głowackiego.

Za torowiskiem powstaną kolejne dwa ronda. Pierwsze umożliwi sprawny wyjazd z osiedla Plac Wojska Polskiego, drugie zaplanowano przy skrzyżowaniu z Okuniewską. Ronda zostaną połączone zupełnie nową ulicą. Niedaleko Okuniewskiej, po drugiej stronie tunelu, wybudowana zostanie pętla autobusowa.

Prace budowlane przy tej inwestycji pochłoną niemal 94 miliony złotych. Za ich realizację odpowiada firma Eurovia, a projekt współtworzą SZRM oraz PKP PLK. Finał robót przewidziano na drugą połowę 2027 roku.