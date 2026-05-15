Mata zagra na PGE Narodowym. Uwaga na utrudnienia. Jak wygodnie dojechać na stadion?

O której godzinie rozpoczną się koncerty Maty na PGE Narodowym? Harmonogram (15 i 16 maja 2026)

Z oficjalnego informatora udostępnionego na stronie internetowej PGE Narodowego dowiadujemy się, jak będzie wyglądał harmonogram wpuszczania publiczności. Od godziny 16:00 wejdą posiadacze biletów Early Entrance, korzystając z bramy numer 4. Półtorej godziny później, o 17:30, ruszy brama numer 5 dla Premium, natomiast pozostałe wejścia zostaną otwarte punktualnie o 18:00. Część artystyczną zaplanowano na godzinę 20:00. Trzeba jednak pamiętać, że podane przez organizatorów godziny mają charakter orientacyjny i mogą jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

Utrudnienia w Warszawie z powodu koncertów Maty na PGE Narodowym. Będą objazdy

Duża frekwencja naturalnie wymusi zmiany na drogach w okolicach stadionu. Zarówno w piątkowe, jak i sobotnie popołudnie, między 17:00 a 20:00, wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu na teren Saskiej Kępy. Zwolnione będą jedynie wybrane pojazdy, w tym autobusy transportu publicznego.

Mundurowi mogą też zablokować niektóre ulice jeszcze zanim z głośników popłynie muzyka. Gdy zamknięty zostanie fragment ulicy Sokolej (od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego), trasy zmienią linie: 102, 125 i 202, kierując się przez Targową i Kijowską prosto do Dworca Wschodniego, a pojazdy z numerami 146 i 147 pojadą Zamoście i Wybrzeżem Szczecińskim. W wariancie wyłączenia Sokolej, Zamoyskiego oraz Zamoście linie: 102, 125 i 202 będą kursowały Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, 135 ruszy Targową, a 146 i 147 - Al. Zieleniecką. W piątek pojazdy E-1 pojadą pod Centrum Nauki Kopernik, bez dojazdu do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy.

"Ok. godz. 22:45 policjanci mogą zamknąć Al. Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 - Al. Zieleniecką [...]. Przez Most Łazienkowski będą kursowały również autobusy linii zastępczej Z99, która połączy Rondo Wiatraczna z Placem Narutowicza" - przekazał ratusz.

Miejscy urzędnicy zaznaczyli jednocześnie, że na trasy objazdowe zostaną skierowane określone składy tramwajowe. Chodzi o linie: 7 (do Placu Starynkiewicza i do pętli Wiatraczna), 9 (do Placu Starynkiewicza i do Al. Zielenieckiej), 22 (do Placu Starynkiewicza i do pętli Wiatraczna) oraz 74 (do Placu Starynkiewicza i do Al. Zielenieckiej).

Komunikacja miejska w Warszawie. Jak szybko i bezpiecznie dojechać na koncert Maty?

Jeśli wybieracie się na występy rapera, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z metra, a dokładniej z jego drugiej linii. Oczywiście pasażerowie mogą śmiało polegać także na pociągach SKM, składach Kolei Mazowieckich, tramwajach oraz autobusach.

Gdy tysiące fanów będą opuszczać arenę, na ulice wyjadą dodatkowe kursy autobusów 509 na Winnicę i na Gocław, 138 do Bokserskiej oraz 517 w stronę Zajezdni Kleszczowa z Placu Trzech Krzyży. Zwiększona zostanie również częstotliwość kursowania drugiej linii warszawskiego metra. Więcej będzie też tramwajów na liniach 9 oraz 26.

